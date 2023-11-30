Силы обороны ликвидировали 1180 российских оккупантов, уничтожили 41 единицу бронетехники
Силы обороны ликвидировали 1180 российских оккупантов, уничтожили 28 боевых бронемашин и 13 танков захватчиков за сутки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 30 ноября ориентировочно составили:
- личного состава – около 328 760 (+1180) человек;
- танков ‒ 5551 (+13);
- боевых бронированных машин – 10340 (+28);
- артиллерийских систем – 7909 (+1);
- РСЗО – 910 (+0);
- средств ПВО – 600 (+0);
- самолетов – 323 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5954 (+10);
- крылатых ракет ‒ 1567 (+0);
- кораблей/катеров – 22 (+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10361 (+13);
- специальной техники – 1124 (+3).
- 30 ноября Генштаб сообщил, что за сутки российские оккупанты наступали на семи направлениях, в районе Авдеевки отбиты 22 атаки, Силы обороны удерживают позиции на левом берегу Днепра.
- 27 ноября спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра.
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