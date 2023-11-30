Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 41 одиницю бронетехніки

Українські захисники ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 28 бойових бронемашин і 13 танків РФ за день

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 28 бойових бронемашин і 13 танків загарбників за добу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 30 листопада орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 328 760 (+1180) осіб;

- танків ‒ 5551 (+13);

- бойових броньованих машин ‒ 10340 (+28);

- артилерійських систем – 7909 (+1);

- РСЗВ – 910 (+0);

- засобів ППО ‒ 600 (+0);

- літаків – 323 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5954 (+10);

- крилатих ракет ‒ 1567 (+0);

- кораблів/катерів ‒ 22 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки й автоцистерн – 10361 (+13);

- спеціальної техніки ‒ 1124 (+3).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

30 листопада Генштаб повідомив, що за добу російські окупанти наступали на семи напрямках, у районі Авдіївки відбито 22 атаки, Сили оборони утримують позиції на лівому березі Дніпра.

27 листопада спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямі сильний вітер.

Речник Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.

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