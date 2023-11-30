Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 41 одиницю бронетехніки
Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 28 бойових бронемашин і 13 танків загарбників за добу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 30 листопада орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 328 760 (+1180) осіб;
- танків ‒ 5551 (+13);
- бойових броньованих машин ‒ 10340 (+28);
- артилерійських систем – 7909 (+1);
- РСЗВ – 910 (+0);
- засобів ППО ‒ 600 (+0);
- літаків – 323 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5954 (+10);
- крилатих ракет ‒ 1567 (+0);
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки й автоцистерн – 10361 (+13);
- спеціальної техніки ‒ 1124 (+3).
- 30 листопада Генштаб повідомив, що за добу російські окупанти наступали на семи напрямках, у районі Авдіївки відбито 22 атаки, Сили оборони утримують позиції на лівому березі Дніпра.
- 27 листопада спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямі сильний вітер.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.
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