Россияне пишут об ударе по полигону в Трудовском из HIMARS и десятках погибших: фото 18+
Российские пропагандисты и украинские каналы, которые освещают войну, написали об ударе Сил обороны по полигону во временно оккупированном Трудовском Донецкой области 20 февраля и массовой гибели оккупантов.
Захватчики заявили, что на полигоне погибли бойцы 36 гвардейской мотострелковой бригады из Забайкалья, сообщается о как минимум 60 погибших.
Пишут об ударе кассетными боеприпасами из системы HIMARS, когда три роты бригады выстроились в поле в ожидании прибытия генерал-майора Олега Моисеева, который командует 29 армией восточного округа.
Отмечается, что в августе 2023 года Моисеев был героем фильма пропагандиста Владимира Соловьева.
В сети также публикуют фото с места удара. Внимание! Снимки содержат чувствительные кадры.
- Недавно Россия запустила информационно-психологическую спецоперацию о якобы гибели украинских воинов при ударе по Селидово 13 февраля.
- В ноябре 2023 года на полигоне Кузьминский в Ростовской области РФ 12 морских пехотинцев-контрактников самоликвидировались, по неосторожности подорвавшись на заряде для РПГ-7.
- 31 декабря 2022 года украинские военные нанесли удар по расположению армии России в Макеевке. Позднее Минобороны РФ заявило, что возросло число погибших российских военных от украинского удара по ПТУ в Макеевке.
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