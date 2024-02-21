Россияне пишут об ударе по полигону в Трудовском из HIMARS и десятках погибших: фото 18+

Пропагандисты признали гибель как минимум 60 российских оккупантов при ударе по полигону

Запуск ракет HIMARS (Фото: скриншот с видео)

Российские пропагандисты и украинские каналы, которые освещают войну, написали об ударе Сил обороны по полигону во временно оккупированном Трудовском Донецкой области 20 февраля и массовой гибели оккупантов.

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Захватчики заявили, что на полигоне погибли бойцы 36 гвардейской мотострелковой бригады из Забайкалья, сообщается о как минимум 60 погибших.

Пишут об ударе кассетными боеприпасами из системы HIMARS, когда три роты бригады выстроились в поле в ожидании прибытия генерал-майора Олега Моисеева, который командует 29 армией восточного округа.

Отмечается, что в августе 2023 года Моисеев был героем фильма пропагандиста Владимира Соловьева.

В сети также публикуют фото с места удара. Внимание! Снимки содержат чувствительные кадры.

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