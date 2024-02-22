У мережі пишуть про удар HIMARS по скупченню РФ на полігоні під Кринками: відео прильотів 18+
У мережі пишуть про черговий удар по скупченню російських окупантів на полігонi на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомляють українські канали, які висвітлюють війну.
Заявляється, що поблизу Подо-Калинівки Херсонської області керівництво угруповання "Днепр" приїхало перевірити вогневу підготовку підрозділів, які готують на штурм українського плацдарму у Кринках.
Наголошується, що на локації проводилися спільні заняття 328 десантно-штурмового полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 81 самохідно-артилерійського полку.
Повідомляється про удар із системи HIMARS по скупченню ворога та загибель командирського складу та близько 60 бійців росіян.
На опублікованому відео можна помітити удари по противнику з дрона. Увага! Запис містить чутливі кадри насильства.
- Нещодавно Росія запустила інформаційно-психологічну спецоперацію про нібито загибель українських воїнів під час удару по Селидовому 13 лютого.
- У листопаді 2023 року на полігоні Кузьмінський у Ростовській області РФ 12 морських піхотинців-контрактників самоліквідувалися, необережно підірвавшись на заряді для РПГ-7.
- 31 грудня 2022 року українські військові завдали удару по розташуванню армії Росії в Макіївці. Пізніше Міноборони РФ заявило, що зросла кількість загиблих російських військових від українського удару по ПТУ в Макіївці.
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