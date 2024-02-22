У мережі пишуть про удар HIMARS по скупченню РФ на полігоні під Кринками: відео прильотів 18+

Українські канали пишуть про черговий удар по скупченню окупантів у Херсонській області

Удари по полігону в Подо-Калинівці (Фото: скриншот з відео)

У мережі пишуть про черговий удар по скупченню російських окупантів на полігонi на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомляють українські канали, які висвітлюють війну.

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Заявляється, що поблизу Подо-Калинівки Херсонської області керівництво угруповання "Днепр" приїхало перевірити вогневу підготовку підрозділів, які готують на штурм українського плацдарму у Кринках.

Подо-Калинівка позначена червоним (Карта: googlemaps.com)

Наголошується, що на локації проводилися спільні заняття 328 десантно-штурмового полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 81 самохідно-артилерійського полку.

Повідомляється про удар із системи HIMARS по скупченню ворога та загибель командирського складу та близько 60 бійців росіян.

На опублікованому відео можна помітити удари по противнику з дрона. Увага! Запис містить чутливі кадри насильства.

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