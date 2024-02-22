В сети пишут об ударе HIMARS по скоплению РФ на полигоне под Крынками: видео ударов 18+

Украинские каналы пишут об очередном ударе по скоплению оккупантов в Херсонской области

Удары по полигону в Подо-Калиновке (Фото: скриншот с видео)

В сети пишут об очередном ударе по скоплению российских оккупантов по полигону на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщают украинские каналы, которые освещают войну.

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Заявляется, что вблизи Подо-Калиновки Херсонской области руководство группировки "Днепр" приехало проверить огневую подготовку подразделений, которые готовят на штурм украинского плацдарма в Крынках.

Подо-Калиновка отмечена красным (Карта: googlemaps.com)

Отмечается, что на локации проводились совместные занятия 328 десантно-штурмового полка, 810 отдельной бригады морской пехоты и 81 самоходно-артиллерийского полка.

Сообщается об ударе из системы HIMARS по скоплению врага и гибели командирского состава и около 60 бойцов россиян.

На опубликованном видео можно заметить удары по противнику с дрона. Внимание! Запись содержит чувствительные кадры насилия.

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