В сети пишут об ударе HIMARS по скоплению РФ на полигоне под Крынками: видео ударов 18+
В сети пишут об очередном ударе по скоплению российских оккупантов по полигону на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщают украинские каналы, которые освещают войну.
Заявляется, что вблизи Подо-Калиновки Херсонской области руководство группировки "Днепр" приехало проверить огневую подготовку подразделений, которые готовят на штурм украинского плацдарма в Крынках.
Отмечается, что на локации проводились совместные занятия 328 десантно-штурмового полка, 810 отдельной бригады морской пехоты и 81 самоходно-артиллерийского полка.
Сообщается об ударе из системы HIMARS по скоплению врага и гибели командирского состава и около 60 бойцов россиян.
На опубликованном видео можно заметить удары по противнику с дрона. Внимание! Запись содержит чувствительные кадры насилия.
- Недавно Россия запустила информационно-психологическую спецоперацию о якобы гибели украинских воинов при ударе по Селидово 13 февраля.
- В ноябре 2023 года на полигоне Кузьминский в Ростовской области РФ 12 морских пехотинцев-контрактников самоликвидировались, по неосторожности подорвавшись на заряде для РПГ-7.
- 31 декабря 2022 года украинские военные нанесли удар по расположению армии России в Макеевке. Позднее Минобороны РФ заявило, что возросло число погибших российских военных от украинского удара по ПТУ в Макеевке.
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