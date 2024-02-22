ВСУ подтвердили удар по полигону россиян под Крынками. Утрачено как минимум 60 человек
В Силах обороны подтвердили удар по полигону россиян в Подо-Калиновке на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала Киев 24.
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По ее словам, оккупанты устроили "профанацию" с установкой флага в Крынках, которая завершилась бегством из поселка.
"Феерично завершилось тем, как отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы", — сказала Гуменюк.
Она отметила, что при ударе по локации враг потерял как минимум 60 человек, точные детали доразведуются.
Подробности удара и видео прилетов можно посмотреть по ссылке.
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