ВСУ подтвердили удар по полигону россиян под Крынками. Утрачено как минимум 60 человек
Удары по полигону в Подо-Калиновке (Фото: скриншот с видео)

В Силах обороны подтвердили удар по полигону россиян в Подо-Калиновке на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала Киев 24.

По ее словам, оккупанты устроили "профанацию" с установкой флага в Крынках, которая завершилась бегством из поселка. 

"Феерично завершилось тем, как отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что при ударе по локации враг потерял как минимум 60 человек, точные детали доразведуются. 

Подробности удара и видео прилетов можно посмотреть по ссылке.

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