"У морі ще багато місця": ЗСУ показали кладовище російського флоту – мапа
Збройні Сили України, знищивши 13 російських кораблів, перетворили Чорне море на кладовище для флоту окупантів. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.
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"Чорне море перетворилося на кладовище для російського флоту", – зазначили військові.
СтратКом ЗСУ зібрав інформацію про орієнтовні місця затоплень і пошкоджень кораблів окупантів.
"У морі ще багато місця", – запевнили військові.
- 14 лютого ГУР у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки та оборони України знищили російський ВДК "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО.
- "Цезар Куніков" брав участь в агресії Росії проти Грузії у серпні 2008 року. Також ним росіяни перевозили військові вантажі до Сирії. Вперше він потрапив під удар сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді судну вдалося вціліти та піти у море.
- Спікер військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів LIGA.net, що в арсеналі у Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів.
- Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.
- LIGA.net зібрала відому інформацію щодо спецоперації та знищеного корабля.
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