У тимчасово окупованому Криму рано-вранці 14 лютого лунають вибухи з Чорного моря, пишуть про нібито удар по великому десантному кораблю Чорноморського флоту росіян. Про це повідомив місцевий проукраїнський канал "Кримський вітер".

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На каналі пишуть, що близько 05:00 із моря почали долинати вибухи, а звуків пусків ракет не було.

Стверджується, що корабель почав тонути.

З району селища Кацивелі написали, що із моря лунають вибухи, відчувається сильна ударна хвиля.

Орієнтовне місце позначено червоною точкою

"Схоже, боєкомплект корабля вибухає. Видно, що для порятунку "потопаючого" підійшов ще один корабель. Також неподалік видно підводний човен", – сказано в повідомленні.

Підтвердити цю інформацію офіційно поки що неможливо. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони закликав дочекатися деталей та "цікавих новин".

Нещодавно командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня Стратком ВСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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