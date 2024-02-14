Во временно оккупированном Крыму рано утром 14 февраля звучат взрывы из Черного моря, пишут о якобы ударе по большому десантному кораблю Черноморского флота россиян. Об этом сообщил местный проукраинский канал "Крымский ветер".

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На канале пишут, что около 05:00 из моря начали доноситься взрывы, а звуков пусков ракет не было.

Утверждается, что корабль начал тонуть.

Из района поселка Кацивели написали, что из моря звучат взрывы, ощущается сильная ударная волна.

Примерное место отмечено красной точкой

"Похоже, боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видна подводная лодка", — сказано в сообщении.

Подтвердить данную информацию официально пока невозможно. Собеседник LIGA.net в Силах обороны призвал дождаться деталей и "интересных новостей".

Недавно командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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