ВСУ говорят о пяти прилетах по Бельбеку, повреждены самолеты. В РФ пишут о Су-30 и Су-27
Во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января было пять прилетов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, сами россияне признали прилет пяти ракет и даже обозначили места ударов.
Она отметила, что захватчики не успели рассредоточить самолеты, которые были повреждены в Бельбеке.
"Сколько бы систем ПВО ни стянули, все их найдем и поработаем. Перекрытие Крымского моста связано с переориентированием российской ПВО", — заявила Гуменюк.
Одновременно российские военные пропагандисты написали, что в результате атаки армия РФ потеряла истребитель Су-30 и два истребителя Су-27, а также более 10 человек.
Ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.
- 20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.
- 30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.
- Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.
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