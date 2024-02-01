ВСУ говорят о пяти прилетах по Бельбеку, повреждены самолеты. В РФ пишут о Су-30 и Су-27

Гуменюк заявила, что россияне не успели рассредоточить летный состав во время удара по аэродрому Бельбек

Истребитель Су-27 (Фото: ресурс оккупантов)

Во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января было пять прилетов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, сами россияне признали прилет пяти ракет и даже обозначили места ударов.

Она отметила, что захватчики не успели рассредоточить самолеты, которые были повреждены в Бельбеке.

"Сколько бы систем ПВО ни стянули, все их найдем и поработаем. Перекрытие Крымского моста связано с переориентированием российской ПВО", — заявила Гуменюк.

Одновременно российские военные пропагандисты написали, что в результате атаки армия РФ потеряла истребитель Су-30 и два истребителя Су-27, а также более 10 человек.

Ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также: Посол Британии об уничтоженных 20% флота РФ: Случившееся в Черном море – победа Украины