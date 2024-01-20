Буданов обіцяє більше ударів та диверсійних рейдів у Криму, щоб порушити логістику РФ
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив у коментарі Financial Times.
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За його словами, Україні важливо і далі тиснути на росіян, особливо у Криму.
Він зазначив, що йдеться про повітряні атаки, нальоти безпілотників та диверсійні операції.
"Наші підрозділи неодноразово входили до Криму минулого року", – сказав Буданов.
Розвідник пообіцяв продовження вилазок українських спецпризначенців, щоб підірвати логістику загарбників.
- 4 січня 2024 року Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".
- У ЗСУ повідомили, що 4 січня у Криму були також уражені склади боєприпасів агресора.
- Це згодом підтвердили супутникові знімки.
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