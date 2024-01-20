Буданов обещает больше ударов и диверсионных рейдов в Крыму, чтобы нарушить логистику РФ
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму. Об этом сообщил в комментарии Financial Times.

По его словам, Украине важно продолжать давить на россиян, особенно в Крыму.

Он отметил, что речь идет о воздушных атаках, налетах беспилотников и диверсионных операциях. 

"Наши подразделения неоднократно входили в Крым в прошлом году", — сказал Буданов.

Разведчик пообещал продолжение вылазок украинского спецназа, чтобы подорвать логистику захватчиков. 

  • 4 января 2024 года Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу". 
  • В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были также поражены склады боеприпасов агрессора.
  • Это впоследствии подтвердили спутниковые снимки

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