Буданов обещает больше ударов и диверсионных рейдов в Крыму, чтобы нарушить логистику РФ

Буданов заявил, что в 2023 году украинские подразделения неоднократно заходили в оккупированный Крым

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму. Об этом сообщил в комментарии Financial Times.

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По его словам, Украине важно продолжать давить на россиян, особенно в Крыму.

Он отметил, что речь идет о воздушных атаках, налетах беспилотников и диверсионных операциях.

"Наши подразделения неоднократно входили в Крым в прошлом году", — сказал Буданов.

Разведчик пообещал продолжение вылазок украинского спецназа, чтобы подорвать логистику захватчиков.

4 января 2024 года Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".

В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были также поражены склады боеприпасов агрессора.

Это впоследствии подтвердили спутниковые снимки.

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