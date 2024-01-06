Бойцы ГУР уничтожили склады боеприпасов россиян в Крыму 4 января – спутниковые снимки
Главное управление разведки Минобороны опубликовало спутниковые снимки, на которых зафиксировано поражение складов российских боеприпасов во временно оккупированном Крыму 4 января. Разведка отметила, что это было осуществлено в рамках комплексной спецоперации.
В ГУР заявили, что их целями стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.
На спутниковых снимках – подтверждение успешного огневого поражения состава БК.
Силы обороны поразили командный пункт соединения русских оккупационных войск вблизи Севастополя. В ВСУ сообщили, что в тот же день в Крыму были поражены склады боеприпасов агрессора.
Сегодня командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что украинские военные также уничтожили командный пункт военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке.
- Военные пропагандисты РФ утверждают, что при ударе по командному пункту россиян якобы были ликвидированы высокопоставленные офицеры и спецназовцы. Украинские военные и спецслужбы никак не комментировали информацию.
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