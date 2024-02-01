ЗСУ говорять про п'ять прильотів по Бельбеку, пошкоджено літаки. У РФ пишуть про Су-30 та Су-27
Під час ракетного удару Сил оборони по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня було п'ять прильотів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За її словами, самі росіяни визнали приліт п'яти ракет і навіть окреслили місця ударів.
Вона зазначила, що загарбники не встигли розосередити літаки, які були пошкоджені в Бельбеку.
"Хай би скільки систем ППО стягнули, усі їх знайдемо і попрацюємо. Перекриття Кримського мосту пов'язане з переорієнтуванням російської ППО", — заявила Гуменюк.
Водночас російські військові пропагандисти написали, що в результаті атаки армія РФ втратила винищувач Су-30 і два винищувачі Су-27, а також понад 10 осіб.
Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.
- 20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.
- 30 січня СтратКом ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.
- Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.
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