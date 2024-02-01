ЗСУ говорять про п'ять прильотів по Бельбеку, пошкоджено літаки. У РФ пишуть про Су-30 та Су-27

Гуменюк заявила, що росіяни не встигли розосередити льотний склад під час удару по летовищу Бельбек

Винищувач Су-27 (Фото: ресурс окупантів)

Під час ракетного удару Сил оборони по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня було п'ять прильотів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За її словами, самі росіяни визнали приліт п'яти ракет і навіть окреслили місця ударів.

Вона зазначила, що загарбники не встигли розосередити літаки, які були пошкоджені в Бельбеку.

"Хай би скільки систем ППО стягнули, усі їх знайдемо і попрацюємо. Перекриття Кримського мосту пов'язане з переорієнтуванням російської ППО", — заявила Гуменюк.

Водночас російські військові пропагандисти написали, що в результаті атаки армія РФ втратила винищувач Су-30 і два винищувачі Су-27, а також понад 10 осіб.

Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня СтратКом ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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