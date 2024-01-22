Посол Британії про знищені 20% флоту РФ: Те, що сталося в Чорному морі, – це перемога України

Посол Британії в Україні Гарріс заявив, що в результаті дій українських військових – захід Чорного моря відкрився для українського експорту

Мартін Гарріс (Фото: British Embassy Kyiv)

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс вважає події 2023 року в Чорному морі справжньою перемогою України, яка мала геостратегічний і економічний ефект. Тоді, за словами посла, Збройні Сили України зруйнували практично 20% російського флоту. Про це він розповів у інтерв’ю для видання Європейська правда.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У грудні 2023 року секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов також заявляв, що Силам оборони вдалося знищити 20% Чорноморського флоту РФ.

"Це дуже велике досягнення. Ми вважаємо, що ЗСУ зруйнували практично 20% російського флоту. І ви також відігнали російський флот на 300 кілометрів з Севастополя – до Новоросійська", – сказав він.

Читайте також: Буданов: Україна контролює північ Чорного моря. Регулярно б'ємо по флоту і портах Росії

За словами дипломата, у результаті дій українських військових – захід Чорного моря відкрився для українського експорту. Гарріс зокрема зауважив, що новий коридор працює, однак – це "не тільки зерновий коридор, це коридор для всіх товарів української економіки".

Посол звернув увагу на те, що внаслідок цих подій у 2023 році в України було зростання економіки 4,8% – набагато більше за прогноз Міжнародного валютного фонду.

"Це досягнення ЗСУ мало геостратегічний і економічний ефект. Я думаю, що це був дуже важливий момент у 2023 році. Те, що сталося в Чорному морі, – це насправді перемога України", – підсумував дипломат.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удар завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно, навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація. Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

Спікер ПС заявив, що удар по "Новочеркаську" знищив не тільки сам корабель і військових РФ, а також, ймовірно, пошкодив портову інфраструктуру і судна забезпечення, що були поблизу.

28 грудня представник ГУР Юсов заявив, що після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму не залишилося безпечних місць.

Дивіться також: "Аж жарко сюда!": у мережі з'явилося відео моменту влучання по ВДК "Новочеркаськ"