Україна знищила ВДК "Цезар Куніков". Що відомо про "ветерана" війн у Косові, Грузії та Сирії

ВДК "Цезар Куніков", 2015 рік (Фото: EPA/SEDAT SUNA)

Збройні Сили України та підрозділи Головного управління розвідки 14 лютого знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков", який перебував у територіальних водах України – поблизу Алупки. LIGA.net зібрала відому інформацію щодо спецоперації та знищеного корабля.

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Зранку 14 лютого ЗМІ та місцеві пабліки почали поширювати інформацію щодо знищення в Чорному морі. Тоді з району селища Кацивелі написали, що із моря лунають вибухи, відчувається сильна ударна хвиля.

Цю інформацію підтвердив співрозмовник LIGA.net у силовому блоці. Він розповів, що українська військова розвідка атакувала вороже судно дронами, внаслідок чого корабель затонув.

Інформацію про знищення корабля офіційно підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ. Зазначалося, що корабель перебував в українських територіальних водах біля Алупки.

В ГУР повідомили, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5. У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни у лівому борті та почав тонути.

У розвідці також зазначили, що цей великий десантний корабель є одним із найновіших російських суден. Тоді ж ГУР заявило про те, що пошуково-рятувальна операція окупантів після знищення великого десантного корабля успіху не мала.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net підтвердив цю інформацію, однак зауважив, що точна кількість моряків, які перебували на кораблі, поки відсутня, проте "втрати серед особового складу мають бути суттєвими".

Він зазначив: хоч інформація щодо кількості моряків, які перебували на борту, станом на зараз відсутня, проте можна бути впевненими, що "якщо він знаходився у морі – отже, екіпаж був на борту".

Також спікер ВМС у коментарі LIGA.net заявив, що у строю біля Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів.

Українські Сили оборони на початку повномасштабного вторгнення вже намагалися знищити великий десантний корабель "Цезар Куніков". Зокрема, у квітні 2022 року в порту Бердянська українські воїни знищили великий десантний корабель "Саратов", а "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ" (знищений у порту Феодосії 26 грудня) отримали пошкодження.

"Цезар Куніков" – це великий десантний корабель проєкту 775, який використовувався терористичною Росією під час воєн проти Грузії, Сирії та України. Його повна водотоннажність 4000 тонн, екіпаж налічує 87 осіб.

За часів Радянського Союзу входив до складу 197 бригади десантних кораблів 39 дивізії морських десантних сил з базуванням у Новоозерному (Крим), Донузлав. Він брав участь в операції KFOR в Косові (1999 рік) та російсько-грузинській війні (2008 рік), здійснював забезпечення сирійської армії (2015 рік).

Його назвали ім'ям радянського офіцера Цезаря Львовича Кунікова. ГУР акцентувало на певному символізмі – радянський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня СтратКом ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

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