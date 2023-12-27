Речник ВМС підтвердив втрати Росії на "Новочеркаську". Проте їх більше, ніж каже ворог

Враховуючи тип корабля, там могли бути ще й сторонні особи, тому без жертв точно не могло обійтися, каже Плетенчук

ВДК "Новочеркаськ" (Фото: ЗСУ)

На борту великого десантного корабля російської армії "Новочеркаськ", який знищила українська авіація, могло перебувати близько 80 осіб. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свободи.

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"Зазвичай такі кораблі без екіпажу не залишаються. Попри те, що він в момент удару перебував у порту, досить велика частина екіпажу мала знаходитись на борту. Це десь близько 80 осіб. Враховуючи тип цього корабля, там могли бути ще й сторонні особи, тому без жертв точно не могло обійтися", – сказав він.

За підрахунками Плетенчука, загиблих росіян "куди більше, ніж каже Росія".

Він додав, що конкретні результати удару по російському кораблю ще верифікуються, оскільки проводити розвідку на окупованій території складно.

Зранку один із російських Telegram-каналів з посиланням на власні джерела написав, що внаслідок атаки на "Новочеркаськ" зниклими безвісти вважаються 33 моряки.

Водночас, як стверджують росіяни, загальна кількість людей, які перебували на борту, сягає 77.

Окупанти також додали, що знайшли на місці удару уламки далекобійної крилатої ракети Storm Shadow.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удар завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація. Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

Спікер ПС заявив, що удар по "Новочеркаську" знищив не тільки сам корабель і військових РФ, а також, ймовірно, пошкодив портову інфраструктуру і судна забезпечення, що були поблизу.

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