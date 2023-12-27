Спикер ВМС подтвердил потери России на "Новочеркасске". Однако их больше, чем говорит враг

Учитывая тип корабля, там могли быть еще и посторонние, поэтому без жертв точно не могло обойтись, говорит Плетенчук

БДК "Новочеркасск" (Фото: ВСУ)

На борту крупного десантного корабля российской армии "Новочеркасск", который уничтожила украинская авиация, могло находиться около 80 человек. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свободы.

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"Обычно такие корабли без экипажа не остаются. Несмотря на то, что он в момент удара находился в порту, достаточно большая часть экипажа должна была находиться на борту. Это где-то около 80 человек. Учитывая тип этого корабля, там могли быть еще и посторонние, поэтому без жертв точно не могло обойтись", – сказал он.

По подсчетам Плетенчука, погибших россиян "куда больше, чем говорит Россия".

Он добавил, что конкретные результаты удара по российскому кораблю еще не верифицируются, поскольку проводить разведку на оккупированной территории сложно.

Утром один из российских Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники написал, что в результате атаки на "Новочеркасск" пропавшими без вести числятся 33 моряка.

При этом, как утверждают россияне, общее количество находившихся на борту людей достигает 77.

Оккупанты также добавили, что нашли на месте удара обломки дальнобойной крылатой ракеты Storm Shadow.

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Впоследствии представитель ВС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильная детонация. Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

Спикер ВС заявил, что удар по "Новочеркасску" уничтожил не только сам корабль и военных РФ, а также, вероятно, повредил портовую инфраструктуру и находившиеся поблизости суда обеспечения.

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