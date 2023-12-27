Знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії. Росіяни пишуть про 33 зниклих безвісти моряків

Росіяни написали, що в момент удару по "Новочеркаську" на борту корабля перебували 77 моряків

ВДК "Новочеркаськ" до та після знищення (Колаж: Special Kherson Cat/X)

Російські ресурси з посиланням на власні джерела заявляють, що внаслідок знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 26 грудня зниклими безвісти вважаються 33 моряки ворожого флоту.

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За повідомленнями росіян, на борту корабля в момент атаки перебували 77 моряків, ракети прилетіли в носову частину "Новочеркаська".

Зазначається, що 33 окупанти вважаються зниклими безвісти, 23 отримали поранення.

Ресурси РФ пишуть, що на місці знайдено уламки крилатої ракети Storm Shadow.

Корабель повністю вигорів і затонув.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удар завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація. Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

Спікер ПС заявив, що удар по "Новочеркаську" знищив не тільки сам корабель і військових РФ, а також, ймовірно, пошкодив портову інфраструктуру і судна забезпечення, що були поблизу.

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