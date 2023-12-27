Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Феодосии. Россияне пишут о 33 пропавших без вести моряках

Россияне написали, что в момент удара по "Новочеркасску" на борту корабля находились 77 моряков

БДК "Новочеркасск" до и после уничтожения (Коллаж: Special Kherson Cat/X)

Российские ресурсы со ссылкой на собственные источники заявляют, что в результате уничтожения большого десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря пропавшими без вести числятся 33 моряка вражеского флота.

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По сообщениям россиян, на борту корабля в момент атаки находились 77 моряков, ракеты прилетели в носовую часть "Новочеркасска".

Отмечается, что 33 оккупанта числятся пропавшими без вести, 23 получили ранения.

Ресурсы РФ пишут, что на месте найдены обломки крылатой ракеты Storm Shadow.

Корабль полностью выгорел и затонул.

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Впоследствии представитель ВС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильная детонация. Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

Спикер ВС заявил, что удар по "Новочеркасску" уничтожил не только сам корабль и военных РФ, а также, вероятно, повредил находившиеся поблизости портовую инфраструктуру и суда обеспечения.

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