Украина уничтожила БДК "Цезарь Куников". Что известно о "ветеране" войн в Грузии и Сирии
Вооруженные Силы Украины и подразделения Главного управления разведки 14 февраля уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников", находившийся в территориальных водах Украины – вблизи Алупки. LIGA.net собрала известную информацию по спецоперации и уничтоженному кораблю.
Утром 14 февраля СМИ и местные паблики начали распространять информацию об уничтожении в Черном море. Тогда из района поселка Кацивели написали, что с моря раздаются взрывы, ощущается сильная ударная волна.
Данную информацию подтвердил собеседник LIGA.net в силовом блоке. Он рассказал, что украинская военная разведка атаковала вражеское судно дронами, в результате чего корабль затонул.
Информацию об уничтожении корабля официально подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечалось, что корабль находился в украинских территориальных водах возле Алупки.
В ГУР сообщили, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5. В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.
В разведке также отметили, что этот крупный десантный корабль является одним из новейших российских судов. Тогда же ГУР заявило о том, что поисково-спасательная операция оккупантов после уничтожения крупного десантного корабля успеха не имела.
Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net подтвердил эту информацию, однако отметил, что точное количество находившихся на корабле моряков пока отсутствует, но "потери среди личного состава должны быть существенными".
Он отметил: хотя информация о количестве моряков, находившихся на борту, по состоянию на данный момент отсутствует, но можно быть уверенными, что "если он находился в море – значит, экипаж был на борту".
Также спикер ВМС в комментарии LIGA.net заявил, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.
Украинские Силы обороны в начале полномасштабного вторжения уже пытались уничтожить крупный десантный корабль "Цезарь Куников". В частности, в апреле 2022 года в порту Бердянска украинские воины уничтожили большой десантный корабль "Саратов", а "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" (уничтожен в Феодосийском порту 26 декабря) получили повреждения.
"Цезарь Куников" – это большой десантный корабль проекта 775, который использовался террористической Россией во время войн против Грузии, Сирии и Украины. Его полное водоизмещение 4000 тонн, экипаж насчитывает 87 человек.
Во времена Советского Союза входил в состав 197 бригады десантных кораблей 39 дивизии морских десантных сил с базированием в Новоозерном (Крым), Донузлав. Он принимал участие в операции KFOR в Косово (1999) и российско-грузинской войне (2008), осуществлял обеспечение сирийской армии (2015).
Его назвали именем советского офицера Цезаря Львовича Куникова. ГУР акцентировало на определенном символизме – советский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.
- 20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.
- 30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.
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