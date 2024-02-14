Украина уничтожила БДК "Цезарь Куников". Что известно о "ветеране" войн в Грузии и Сирии

БДК "Цезарь Куников", 2015 год (Фото: EPA/SEDAT SUNA)

Вооруженные Силы Украины и подразделения Главного управления разведки 14 февраля уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников", находившийся в территориальных водах Украины – вблизи Алупки. LIGA.net собрала известную информацию по спецоперации и уничтоженному кораблю.

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Утром 14 февраля СМИ и местные паблики начали распространять информацию об уничтожении в Черном море. Тогда из района поселка Кацивели написали, что с моря раздаются взрывы, ощущается сильная ударная волна.

Данную информацию подтвердил собеседник LIGA.net в силовом блоке. Он рассказал, что украинская военная разведка атаковала вражеское судно дронами, в результате чего корабль затонул.

Информацию об уничтожении корабля официально подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечалось, что корабль находился в украинских территориальных водах возле Алупки.

В ГУР сообщили, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5. В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

В разведке также отметили, что этот крупный десантный корабль является одним из новейших российских судов. Тогда же ГУР заявило о том, что поисково-спасательная операция оккупантов после уничтожения крупного десантного корабля успеха не имела.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net подтвердил эту информацию, однако отметил, что точное количество находившихся на корабле моряков пока отсутствует, но "потери среди личного состава должны быть существенными".

Он отметил: хотя информация о количестве моряков, находившихся на борту, по состоянию на данный момент отсутствует, но можно быть уверенными, что "если он находился в море – значит, экипаж был на борту".

Также спикер ВМС в комментарии LIGA.net заявил, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.

Украинские Силы обороны в начале полномасштабного вторжения уже пытались уничтожить крупный десантный корабль "Цезарь Куников". В частности, в апреле 2022 года в порту Бердянска украинские воины уничтожили большой десантный корабль "Саратов", а "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" (уничтожен в Феодосийском порту 26 декабря) получили повреждения.

"Цезарь Куников" – это большой десантный корабль проекта 775, который использовался террористической Россией во время войн против Грузии, Сирии и Украины. Его полное водоизмещение 4000 тонн, экипаж насчитывает 87 человек.

Во времена Советского Союза входил в состав 197 бригады десантных кораблей 39 дивизии морских десантных сил с базированием в Новоозерном (Крым), Донузлав. Он принимал участие в операции KFOR в Косово (1999) и российско-грузинской войне (2008), осуществлял обеспечение сирийской армии (2015).

Его назвали именем советского офицера Цезаря Львовича Куникова. ГУР акцентировало на определенном символизме – советский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

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