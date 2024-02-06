ВСУ: С начала большой войны Украина вывела из строя 33% Черноморского флота России
С начала российского полномасштабного вторжения украинские военные вывели из строя около 33% Черноморского флота России. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
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"Около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ Украина вывела из строя за время широкомасштабного вторжения", – сообщило ведомство.
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку.
Также в ведомстве напомнили, что по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля.
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