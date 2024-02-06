ВСУ: С начала большой войны Украина вывела из строя 33% Черноморского флота России

По состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот России насчитывал 74 боевых корабля

Военный корабль РФ. Иллюстративное изображение (Фото: X/Минобороны Нидерландов)

С начала российского полномасштабного вторжения украинские военные вывели из строя около 33% Черноморского флота России. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

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"Около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ Украина вывела из строя за время широкомасштабного вторжения", – сообщило ведомство.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку.

Также в ведомстве напомнили, что по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля.

Командующий ВМС сообщил, что Украина может и имеет полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в Абхазии (оккупированная территория Грузии).

Президент Зеленский заявил, что Украина может доказать, что РФ примирится с полной потерей своего Черноморского флота.

1 февраля ГУР сообщило, что в Крыму был уничтожен российский ракетный катер "Ивановец": смотрите видео.

Представитель разведки Юсов подчеркнул, что это результативная спецоперация, ведь у РФ было только три таких катера – теперь два.

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