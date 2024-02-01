ГУР: "Івановець" був гордістю флоту РФ, таких в окупантів було лише три. Вже – мінус один

У воєнній розвідці заявили про важливість і успішність спецоперації зі знищення ракетного катера "Івановець" за допомогою морських дронів

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував знищення російського ракетного катера "Івановець" у тимчасово окупованому Криму. В ефірі телемарафону він наголосив, що це результативна спецоперація, адже у РФ було всього три такі катери – тепер два.

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Юсов зазначив, що знищити "Івановець" допомогли якісні українські морські дрони, які продовжують показувати свою ефективність.

"Ми бачили пряме влучання, кадри бачив зараз весь світ. Це серйозна, важлива й успішна спецоперація Головного управління розвідки та Групи 13, і такі операції, безумовно, будуть продовжуватись", – запевнив представник ГУР.

Він зазначив, що це "справді серйозний результат", тому що подібних ракетних катерів на озброєнні Чорноморського флоту РФ було всього три, а тепер – мінус один.

Юсов додав, що "Івановець" був певною мірою "гордістю" флоту окупантів РФ, але "ця гордість не змогла впоратись із викликами" – катер було знищено під час його бойового чергування "без жодної надії на відновлення", і рятувальні заходи теж не дали жодних результатів.

Вдень ГУР публікувало відео знищення ракетного катера: