ГУР: "Івановець" був гордістю флоту РФ, таких в окупантів було лише три. Вже – мінус один
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував знищення російського ракетного катера "Івановець" у тимчасово окупованому Криму. В ефірі телемарафону він наголосив, що це результативна спецоперація, адже у РФ було всього три такі катери – тепер два.
Юсов зазначив, що знищити "Івановець" допомогли якісні українські морські дрони, які продовжують показувати свою ефективність.
"Ми бачили пряме влучання, кадри бачив зараз весь світ. Це серйозна, важлива й успішна спецоперація Головного управління розвідки та Групи 13, і такі операції, безумовно, будуть продовжуватись", – запевнив представник ГУР.
Він зазначив, що це "справді серйозний результат", тому що подібних ракетних катерів на озброєнні Чорноморського флоту РФ було всього три, а тепер – мінус один.
Юсов додав, що "Івановець" був певною мірою "гордістю" флоту окупантів РФ, але "ця гордість не змогла впоратись із викликами" – катер було знищено під час його бойового чергування "без жодної надії на відновлення", і рятувальні заходи теж не дали жодних результатів.
Вдень ГУР публікувало відео знищення ракетного катера:
- У жовтні 2022 року українські морські дрони атакували ворожі кораблі в Севастопольській бухті. Тоді отримали пошкодження чотири військові судна, зокрема фрегат "Адмирал Макаров".
- У 2023 році морські дрони вразили ракетоносні кораблі "Самум" і "Павел Державин", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорский горняк", а також завдали пошкодження великому військовому буксиру "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владимир Козицкий".