ГУР: "Ивановец" был гордостью флота РФ, таких у оккупантов было лишь три. Уже – минус один

В военной разведке заявили о важности и успешности спецоперации по уничтожению ракетного катера "Ивановец" с помощью морских дронов

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал уничтожение российского ракетного катера "Ивановец" во временно оккупированном Крыму. В эфире телемарафона он подчеркнул, что это результативная спецоперация, так как у РФ было всего три таких катера – теперь два.

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Юсов отметил, что уничтожить "Ивановец" помогли качественные украинские морские дроны, продолжающие показывать свою эффективность.

"Мы видели прямое попадание, кадры видел сейчас весь мир. Это серьезная, важная и успешная спецоперация Главного управления разведки и Группы 13 и такие операции, безусловно, будут продолжаться", – заверил представитель ГУР.

Он отметил, что это "действительно серьезный результат", потому что подобных ракетных катеров на вооружении Черноморского флота РФ было всего три, а теперь – минус один.

Юсов добавил, что "Ивановец" был в определенной степени "гордостью" флота оккупантов РФ, но "эта гордость не смогла справиться с вызовами" – катер был уничтожен во время его боевого дежурства "без надежды на восстановление", и спасательные операции тоже не дали никаких результатов.

Днем ГУР публиковало видео уничтожения ракетного катера: