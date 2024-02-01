ГУР: "Ивановец" был гордостью флота РФ, таких у оккупантов было лишь три. Уже – минус один
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал уничтожение российского ракетного катера "Ивановец" во временно оккупированном Крыму. В эфире телемарафона он подчеркнул, что это результативная спецоперация, так как у РФ было всего три таких катера – теперь два.
Юсов отметил, что уничтожить "Ивановец" помогли качественные украинские морские дроны, продолжающие показывать свою эффективность.
"Мы видели прямое попадание, кадры видел сейчас весь мир. Это серьезная, важная и успешная спецоперация Главного управления разведки и Группы 13 и такие операции, безусловно, будут продолжаться", – заверил представитель ГУР.
Он отметил, что это "действительно серьезный результат", потому что подобных ракетных катеров на вооружении Черноморского флота РФ было всего три, а теперь – минус один.
Юсов добавил, что "Ивановец" был в определенной степени "гордостью" флота оккупантов РФ, но "эта гордость не смогла справиться с вызовами" – катер был уничтожен во время его боевого дежурства "без надежды на восстановление", и спасательные операции тоже не дали никаких результатов.
Днем ГУР публиковало видео уничтожения ракетного катера:
- В октябре 2022 года украинские морские дроны атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, в том числе фрегат "Адмирал Макаров".
- В 2023 году морские дроны поразили ракетоносные корабли "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждение крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".