ВМС: Под Севастополем поражены корабль "Павел Державин" и буксир Черноморского флота РФ

13 октября был поражен российский большой патрульный корабль "Павел Державин" и буксирное судно "Профессор Николай Муру" рядом с временно оккупированным Севастополем, заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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"Если простым человеческим языком, немного загрустил "Павел Державин", как выясняется, с ним еще и "Коля Муру" [буксирное судно "Профессор Николай Муру"] заскучал вчера. Вчера была такая, можно сказать, пятница 13-го Черноморского флота РФ", – сказал он.

По его словам, был дважды поражен большой патрульный корабль "Павел Державин" : "Только со второго раза он понял, что ему, пожалуй, пора уже убираться из нашего Севастополя".

Также спикер ВМС подтвердил поражение буксира "Профессор Николай Муру", который так же отбуксовывают россияне.

Плетенчук отметил, что судно имеет соответствующие повреждения, но насчет их характера ВМС пока не может предоставить полную информацию.

Относительно обстоятельств, при которых вражеское судно и корабль получили повреждения, ведомство пока не может предоставить информацию.

"Тем не менее, можем констатировать факт поражения этих двух – судна и корабля", – подытожил он.

11 октября появились сообщения, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам подорвался "Павел Державин". Выдвигались версии, что он якобы подорвался на "неизвестной мине".

13 октября у берегов Севастополя во временно оккупированном Крыму утром раздался взрыв, после чего появились видео с военным кораблем ЧФ РФ, за которым виден шлейф дыма, писали местные ресурсы.

Источник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что носитель крылатых ракет корабль "Буян" и большой патрульный корабль "Павел Державин" российского флота в Черном море атаковали благодаря экспериментальному вооружению морских дронов. Корабли были атакованы в рамках совместных операций СБУ и ВМС, заявил собеседник.

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