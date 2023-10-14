ВМС: Під Севастополем уражено корабель "Павел Державин" та буксир Чорноморського флоту РФ

13 жовтня було уражено російський великий патрульний корабель "Павел Державин" та буксирне судно "Профессор Николай Муру" поряд з тимчасово окупованим Севастополем, заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

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"Якщо простою людською мовою, трошки засумував "Павел Державин", як з'ясовується, з ним ще й "Коля Муру" [буксирне судно "Профессор Николай Муру"] засумував вчора. Вчора була така, можна сказати, п'ятниця 13-те Чорноморського флоту РФ", – сказав він.

За його словами, було двічі уражено великий патрульний корабель "Павел Державин": "Лише з другого разу він зрозумів, що йому, мабуть, пора вже вшиватися з нашого Севастополя".

Також речник ВМС підтвердив ураження буксира "Профессор Николай Муру", який так само відбуксовують росіяни.

Плетенчук зазначив, що судно має відповідні пошкодження, але щодо їх характеру ВМС поки не може надати повну інформацію.

Стосовно обставин, за яких вороже судно та корабель отримали пошкодження, відомство поки теж не може надати інформацію.

"Тим не менш, можемо констатувати факт ураження цих двох — судна і корабля", – підсумував він.

11 жовтня з'явилися повідомлення, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин був вибух на "Павле Державине". Висувалися версії, що він нібито підірвався на "невідомій міні".

13 жовтня біля берегів Севастополя в тимчасово окупованому Криму вранці пролунав вибух, після чого з'явилися відео з військовим кораблем ЧФ РФ, за яким видно шлейф диму, писали місцеві ресурси.

Джерело LIGA.net у Службі безпеки України повідомило, що носій крилатих ракет корабель "Буян" і великий патрульний корабель "Павел Державин" російського флоту в Чорному морі атакували завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. Кораблі були атаковані в рамках спільної операції СБУ та ВМС, заявив співрозмовник.

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