ВМС: Чорноморський флот РФ змінив тактику, зарано говорити про зміну балансу сил
Російське корабельне угруповання у тимчасово окупованому Криму залишається "досить великим", говорити про зміну балансу сил не на користь окупантів зарано, заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Росіяни змінили тактику та застосовують у бойовому порядку лише ракетоносії "Калібрів", розповів він в інтерв'ю LIGA.net для великого тексту про війну на морі.
"Говорити, що баланс сил в Криму змінився не на користь противника, поки що зарано. Угруповання залишається досить великим – понад 30 бойових кораблів, не рахуючи катерів та допоміжного флоту", – сказав Плетенчук.
За його словами, важко казати, що змінився баланс сил, проте можна говорити, що в росіян змінилася тактика: окупанти застосовують у бойовому порядку лише платформи для запуску крилатих ракет типу "Калібр", а решта кораблів фактично не бере участі у бойових діях.
"Чорноморський флот РФ розосередили між Новоросійськом та Феодосією. У Севастополі вони не почувають себе у безпеці. Севастополь залишається основною базою ЧФ РФ у Чорному морі. Завантаження "Калібрів" вони можуть робити тільки на цій базі. Відповідно, вона використовуватиметься і надалі – у них немає вибору. Вони просто там перебувають менше, ніж раніше", – пояснив речник ВМС.
Він зауважив, що говорити про "вичавлювання" ЧФ РФ можна буде після того, як відбудеться вихід з Криму російських окупантів.
"Так, наносяться вогневі ураження по штабах, по пунктах управління, по системах ППО і стоянках кораблів. Це все відбувається в межах загального плану", – підсумував він.
- Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що ЧФ РФ зазнав "функціональної" поразки, тому що змушений розійтися портами, де він "не впливатиме на Україну".
- Речник ВМС пояснив, що завдання "функціональної" поразки ЧФ РФ – сукупність дій багатьох складових Сил оборони й безпеки, які триватимуть.
- Плетенчук заявив, що окупанти "вимушені ховатися" на морі, але скидати з рахунків ворога ще зарано.
Читайте також: У Севастополі підводний човен РФ міг зазнати катастрофічних ушкоджень, фото – союзники
Коментарі