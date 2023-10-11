ВМС: Чорноморський флот РФ змінив тактику, зарано говорити про зміну балансу сил

Російське корабельне угруповання у тимчасово окупованому Криму залишається "досить великим", говорити про зміну балансу сил не на користь окупантів зарано, заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Росіяни змінили тактику та застосовують у бойовому порядку лише ракетоносії "Калібрів", розповів він в інтерв'ю LIGA.net для великого тексту про війну на морі.

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"Говорити, що баланс сил в Криму змінився не на користь противника, поки що зарано. Угруповання залишається досить великим – понад 30 бойових кораблів, не рахуючи катерів та допоміжного флоту", – сказав Плетенчук.

За його словами, важко казати, що змінився баланс сил, проте можна говорити, що в росіян змінилася тактика: окупанти застосовують у бойовому порядку лише платформи для запуску крилатих ракет типу "Калібр", а решта кораблів фактично не бере участі у бойових діях.

"Чорноморський флот РФ розосередили між Новоросійськом та Феодосією. У Севастополі вони не почувають себе у безпеці. Севастополь залишається основною базою ЧФ РФ у Чорному морі. Завантаження "Калібрів" вони можуть робити тільки на цій базі. Відповідно, вона використовуватиметься і надалі – у них немає вибору. Вони просто там перебувають менше, ніж раніше", – пояснив речник ВМС.

Він зауважив, що говорити про "вичавлювання" ЧФ РФ можна буде після того, як відбудеться вихід з Криму російських окупантів.

"Так, наносяться вогневі ураження по штабах, по пунктах управління, по системах ППО і стоянках кораблів. Це все відбувається в межах загального плану", – підсумував він.

Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що ЧФ РФ зазнав "функціональної" поразки, тому що змушений розійтися портами, де він "не впливатиме на Україну".

Речник ВМС пояснив, що завдання "функціональної" поразки ЧФ РФ – сукупність дій багатьох складових Сил оборони й безпеки, які триватимуть.

Плетенчук заявив, що окупанти "вимушені ховатися" на морі, але скидати з рахунків ворога ще зарано.

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