RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ВМС: Чорноморський флот РФ змінив тактику, зарано говорити про зміну балансу сил

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 14:30
ВМС: Чорноморський флот РФ змінив тактику, зарано говорити про зміну балансу сил - Фото
Дмитро Плетенчук (Скриншот з відео)

Російське корабельне угруповання у тимчасово окупованому Криму залишається "досить великим", говорити про зміну балансу сил не на користь окупантів зарано, заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Росіяни змінили тактику та застосовують у бойовому порядку лише ракетоносії "Калібрів", розповів він в інтерв'ю LIGA.net для великого тексту про війну на морі.

"Говорити, що баланс сил в Криму змінився не на користь противника, поки що зарано. Угруповання залишається досить великим – понад 30 бойових кораблів, не рахуючи катерів та допоміжного флоту", – сказав Плетенчук.

За його словами, важко казати, що змінився баланс сил, проте можна говорити, що в росіян змінилася тактика: окупанти застосовують у бойовому порядку лише платформи для запуску крилатих ракет типу "Калібр", а решта кораблів фактично не бере участі у бойових діях.

"Чорноморський флот РФ розосередили між Новоросійськом та Феодосією. У Севастополі вони не почувають себе у безпеці. Севастополь залишається основною базою ЧФ РФ у Чорному морі. Завантаження "Калібрів" вони можуть робити тільки на цій базі. Відповідно, вона використовуватиметься і надалі – у них немає вибору. Вони просто там перебувають менше, ніж раніше", – пояснив речник ВМС.

Він зауважив, що говорити про "вичавлювання" ЧФ РФ можна буде після того, як відбудеться вихід з Криму російських окупантів.

"Так, наносяться вогневі ураження по штабах, по пунктах управління, по системах ППО і стоянках кораблів. Це все відбувається в межах загального плану", – підсумував він.

  • Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що ЧФ РФ зазнав "функціональної" поразки, тому що змушений розійтися портами, де він "не впливатиме на Україну".
  • Речник ВМС пояснив, що завдання "функціональної" поразки ЧФ РФ – сукупність дій багатьох складових Сил оборони й безпеки, які триватимуть.
  • Плетенчук заявив, що окупанти "вимушені ховатися" на морі, але скидати з рахунків ворога ще зарано.

Читайте також: У Севастополі підводний човен РФ міг зазнати катастрофічних ушкоджень, фото – союзники

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війначорне моревмсчф рфдмитро плетенчук
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 