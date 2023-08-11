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"Оленегорский горняк". Появилось изображение пробоины в большом десантном корабле – фото

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 06:14
Пока еще целый БДК Оленегорский горняк (Фото: ресурс оккупантов)

Появилось изображение в борту российского большого десантного корабля "Оленегорский горняк", который был атакован украинским аквадроном. Фото публикуют в пропагандистских соцсетях оккупантов.

На снимке видно борт корабля, который стоит в сухом доке. В боку – огромная обгоревшая вмятина высотой примерно в полтора-два человеческого роста (человек в строительной каске стоит рядом с ней). В самой глубокой части вмятины видны пробоины.

"Оленегорский горняк". Появилось изображение пробоины в большом десантном корабле – фото

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Наталья Медведева
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Оленегорский горнякбдкчерное море
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