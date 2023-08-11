"Оленегорський горняк". З'явилося зображення пробоїни у великому десантному кораблі – фото
11.08.2023, 06:14
Поки що цілий БДК Оленєгорський гірник (Фото: ресурс окупантів)
З'явилося зображення у борту російського великого десантного корабля "Оленегорський горняк", атакованого українським аквадроном. Фото публікують у пропагандистських соцмережах окупантів.
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На знімку видно борт корабля, що стоїть у сухому доку. У боці – величезна обгоріла вм'ятина заввишки приблизно півтора-два людського зросту (людина у будівельній касці стоїть поруч із нею). У найглибшій частині вм'ятини видно пробоїни.
- Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено ВДК "Оленегорський горняк".
- ВДК відбуксирували у плавучий док у порту Новоросійська.
- Вночі 5 серпня морський дрон атакував та пошкодив російський танкер SIG, який транспортував паливо для окупаційних військ.
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