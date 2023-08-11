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"Оленегорський горняк". З'явилося зображення пробоїни у великому десантному кораблі – фото

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 06:14
Поки що цілий БДК Оленєгорський гірник (Фото: ресурс окупантів)

З'явилося зображення у борту російського великого десантного корабля "Оленегорський горняк", атакованого українським аквадроном. Фото публікують у пропагандистських соцмережах окупантів.

На знімку видно борт корабля, що стоїть у сухому доку. У боці – величезна обгоріла вм'ятина заввишки приблизно півтора-два людського зросту (людина у будівельній касці стоїть поруч із нею). У найглибшій частині вм'ятини видно пробоїни.

"Оленегорський горняк". З'явилося зображення пробоїни у великому десантному кораблі – фото

Читайте також: "Крен у нього великий". З'явилося ще одне відео підбитого корабля ВМФ РФ у Новоросійську

Наталія Медведєва
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