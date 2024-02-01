У тимчасово окупованому Криму воїни Головного управління розвідки Міноборони знищили російський ракетний катер "Івановець". Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.

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Розвідники заявляють, що в ніч проти 1 лютого спеціальний підрозділ Group 13 провів операцію зі знищення судна.

Катер був на озері Донузлав біля мису Тарханкут на західному узбережжі півострова.

Внаслідок прямих влучань у корпус корабель отримав пошкодження, які несумісні з подальшим рухом — "Івановець" дав крен на корму та затонув.

Вартість цілі становить приблизно $60-70 млн. ГУР пише, що пошуково-рятувальна операція, за попередньою інформацією, була безуспішною.

Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня СтратКом ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже в 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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