У Криму знищено російський ракетний катер "Івановець": відео операції від розвідки
У тимчасово окупованому Криму воїни Головного управління розвідки Міноборони знищили російський ракетний катер "Івановець". Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.
Розвідники заявляють, що в ніч проти 1 лютого спеціальний підрозділ Group 13 провів операцію зі знищення судна.
Катер був на озері Донузлав біля мису Тарханкут на західному узбережжі півострова.
Внаслідок прямих влучань у корпус корабель отримав пошкодження, які несумісні з подальшим рухом — "Івановець" дав крен на корму та затонув.
Вартість цілі становить приблизно $60-70 млн. ГУР пише, що пошуково-рятувальна операція, за попередньою інформацією, була безуспішною.
Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.
- 20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.
- 30 січня СтратКом ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.
- Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже в 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.
Читайте також: ЗСУ говорять про п'ять прильотів по Бельбеку, пошкоджено літаки. У РФ пишуть про Су-30 та Су-27