Во временно оккупированном Крыму воины Главного управления разведки Минобороны уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

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Разведчики заявляют, что в ночь на 1 февраля специальное подразделение Group 13 провело операцию по уничтожению судна.

Катер находился на озере Донузлав возле мыса Тарханкут на западном побережье полуострова.

В результате прямых попаданий в корпус корабль получил повреждения, которые несовместимы с дальнейшим движением — "Ивановец" дал крен на корму и затонул.

Стоимость цели составляет примерно $60-70 млн. ГУР пишет, что поисково-спасательная операция, по предварительной информации, была безуспешной.

Ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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