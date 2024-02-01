Во временно оккупированном Крыму воины Главного управления разведки Минобороны уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

Разведчики заявляют, что в ночь на 1 февраля специальное подразделение Group 13 провело операцию по уничтожению судна. 

Катер находился на озере Донузлав возле мыса Тарханкут на западном побережье полуострова. 

В результате прямых попаданий в корпус корабль получил повреждения, которые несовместимы с дальнейшим движением — "Ивановец" дал крен на корму и затонул.

Стоимость цели составляет примерно $60-70 млн. ГУР пишет, что поисково-спасательная операция, по предварительной информации, была безуспешной. 

Ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

  • 20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.
  • 30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.
  • Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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