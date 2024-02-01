В Крыму уничтожен российский ракетный катер "Ивановец": видео операции от разведки
Во временно оккупированном Крыму воины Главного управления разведки Минобороны уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.
Разведчики заявляют, что в ночь на 1 февраля специальное подразделение Group 13 провело операцию по уничтожению судна.
Катер находился на озере Донузлав возле мыса Тарханкут на западном побережье полуострова.
В результате прямых попаданий в корпус корабль получил повреждения, которые несовместимы с дальнейшим движением — "Ивановец" дал крен на корму и затонул.
Стоимость цели составляет примерно $60-70 млн. ГУР пишет, что поисково-спасательная операция, по предварительной информации, была безуспешной.
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