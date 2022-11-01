Пентагон отслеживает сообщения об атаке в Севастополе и подтверждает взрывы

США подтверждают, что в Севастополе на днях произошли взрывы, однако не вдаются в детали их последствий. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба американского оборонного ведомства.

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"Мы отслеживаем сообщения и заявления России о предполагаемом нападении на корабли ВМФ РФ в Севастополе. По нашим оценкам, там произошли взрывы", – сказал он.

Чиновник сказал, что не владеет информацией ни об ущербе, ни о причинах взрыва. Он не ответил на вопрос, "стал ли подводной лодкой" российский флагман "Адмирал Макаров".

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В присутствии РФ в Черном море нет ничего особо нового, добавил служащий Пентагона. По оценке США, там находятся "около полудюжины" российских кораблей.

29 октября в Севастополе прозвучали взрывы. Затем появилось видео, как неизвестные беспилотные катеры врезаются в военные корабли РФ.

Никто не взял ответственности за атаку. Источники LIGA.net говорят, что за ней стоят украинские спецслужбы.

говорят, что за ней стоят украинские спецслужбы. Россия заявила, что приостанавливает участие в "зерновой сделке" из-за атаки в Севастополе

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Марко Сировой

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