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ISW об атаке дронов в Севастополе: Пропорциональный ответ на ракетные удары по Украине

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 06:29
ISW об атаке дронов в Севастополе: Пропорциональный ответ на ракетные удары по Украине - Фото
Фото: EPA

Атака беспилотников на военные корабли Черноморского флота России в Севастополе, если ее действительно осуществила Украина, выглядит как пропорциональный ответ на ракетные удары со стороны РФ, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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"Нападения на военные суда во время войны являются законными актами войны, а не террористическими атаками", – отмечают американские аналитики.

В ISW указывают, что не владеют точной информацией о том, насколько серьезные повреждения получил Черноморский флот в результате атаки, но предполагают, что удар был нанесен по меньшей мере по одному фрегату проекта 11356 (по классификации НАТО – Admiral Grigorovich-class).

В состав Черноморского флота входят три фрегата такого класса, и все они способны запускать ракеты "Калибр".

"Решение Украины нанести удар по фрегату, который является носителем "Калибров", имеет смысл, учитывая активизацию российских ударов с применением беспилотников и ракет по украинской энергетической инфраструктуре. Если приказ об этой атаке был отдан в Киеве, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на широкую российскую кампанию стратегических бомбардировок, направленных на гражданские цели по всей Украине за последние несколько недель", – говорится в отчете.

Комментируя заявление России о приостановке ее участия в "зерновом соглашении", аналитики напомнили, что РФ уже в течение определенного времени собиралась это сделать, "выдвигая риторические условия".

  • Утром 29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ пока признало повреждение одного корабля – морского тральщика "Иван Голубец".
  • Спикер обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны, но источники LIGA.net в правоохранительных органах говорят, что за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины.
  • Вечером 29 октября Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки на его корабли.
Андрій Водяний
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севастополь черноморский флот война
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