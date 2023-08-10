У соцмережах з'явилося відео російського танкера SIG із пробоїною від удару аквадроном.

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Відео знято з судна, що проходить повз пошкоджений SIG. На правому борту танкера на рівні ватерлінії ясно видно пробоїну розміром понад метр.

Вночі 5 серпня СБУ спільно із Військово-морськими силами на південь від Кримського мосту підірвала російський танкер, який регулярно перевозив паливо для окупаційних військ. LIGA.net публікувала відео атаки аквадрону.

19 липня Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.

Міноборони України у відповідь попередило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як вантажі військового призначення, що перевозять.

29 липня телеканал CNN показав сюжет про українські надводні дрони, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.

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