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Пробоїна у всій красі: пошкодження танкера SIG після атаки аквадрону видео

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 22:23
Танкер Sig (Фото: ресурс оккупантов)
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У соцмережах з'явилося відео російського танкера SIG із пробоїною від удару аквадроном.

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Відео знято з судна, що проходить повз пошкоджений SIG. На правому борту танкера на рівні ватерлінії ясно видно пробоїну розміром понад метр.

Вночі 5 серпня СБУ спільно із Військово-морськими силами на південь від Кримського мосту підірвала російський танкер, який регулярно перевозив паливо для окупаційних військ. LIGA.net публікувала відео атаки аквадрону.

  • 19 липня Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.
  • Міноборони України у відповідь попередило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як вантажі військового призначення, що перевозять.
  • 29 липня телеканал CNN показав сюжет про українські надводні дрони, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.

Сергій Бережний
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танкераквадронSIG
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