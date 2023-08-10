У соцмережах з'явилося відео російського танкера SIG із пробоїною від удару аквадроном.
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Відео знято з судна, що проходить повз пошкоджений SIG. На правому борту танкера на рівні ватерлінії ясно видно пробоїну розміром понад метр.
Вночі 5 серпня СБУ спільно із Військово-морськими силами на південь від Кримського мосту підірвала російський танкер, який регулярно перевозив паливо для окупаційних військ. LIGA.net публікувала відео атаки аквадрону.
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