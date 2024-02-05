ВМС: У Чорному морі зараз затишшя – ворог вчиться та формує нову тактику

Речник ВМС Плетенчук заявив, що після знищення українськими військовими ракетного катера "Івановець" – російська армія зайшла у черговий глухий кут

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук наголосив, що наразі в акваторії Чорного та Азовського морів відсутні російські кораблі. Знищення ракетного катера "Івановець" змусило росіян формувати нову тактику ведення бойових дій, у Чорному морі наразі затишшя. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

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Плетенчук зауважив, що реакція будь-якої сторони – це завжди реакція на ті дії, до яких вдався противник, адже "війна – це завжди пошук дії та протидії".

"У цьому конкретному випадку стався черговий кейс, а він відрізняється від попередніх", – заявив речник ВМС та наголосив, що українські військові проявили таку винахідливість, що в результаті цього росіяни зайшли у глухий кут.

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Речник ВМС розповів, що зараз ворог розбирається, чому така ситуація стала можливою, та формує свою подальшу тактику та дію. Це спричинило тимчасове затишшя.

"Ворог зараз вирішує, як йому поводитися далі в морі. Тому що, на жаль, якоїсь постійної протиотрути проти росіян немає", – заявив він.

Плетенчук також зазначив, що наразі технології розвиваються і російські окупанти так само вчаться і реагують на українські винаходи.

Російський ракетний катер проєкту 12411 "Івановець" на рейді в Севастополі, 2021 (Фото: Мілітарний)

1 лютого ГУР повідомило, що у Криму було знищено російський ракетний катер "Івановець": дивіться відео.

Представник розвідки Юсов наголосив, що це результативна спецоперація, адже у РФ було лише три такі катери – тепер два.

Буданов повідомив, що "Івановець" був знищений морськими дронами типу MAGURA V5.

3 лютого президент Зеленський вручив у Маріїнському палаці високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міноборони, які брали участь у спецоперації зі знищення російського ракетного катера "Івановець".

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