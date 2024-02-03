Президент Володимир Зеленський вручив у Маріїнському палаці високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міноборони, які брали участь у спецоперації зі знищення російського ракетного катера "Івановець".

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"Багато зроблено вами, багато зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. Росія справді відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни втрачали щоденно від неї", – сказав Зеленський.

Він особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі, а саме – ураження "Івановця".

"Складна операція на рейді озера Донузлав – шість прямих влучань морських дронів у корпус "Івановця". Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу", – сказав Зеленський.

Він вручив військовим ГУР ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв війни, які віддали свої життя заради України.

1 лютого ГУР повідомило, що у Криму було знищено російський ракетний катер "Івановець": дивіться відео.

Представник розвідки Юсов наголосив, що це результативна спецоперація, адже у РФ було лише три такі катери – тепер два.

Буданов повідомив, що "Івановець" був знищений морськими дронами типу MAGURA V5.

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