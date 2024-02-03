Президент Владимир Зеленский вручил в Мариинском дворце высокие государственные награды военнослужащим Главного управления разведки Минобороны, принимавшим участие в спецоперации по уничтожению российского ракетного катера "Ивановец".

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"Многое сделано вами, многое сделано воинами ГУР и на земле, и на море. Россия действительно испытывает боль от ваших действий, от действий ваших побратимов, и это важно, чтобы российские виновники этой войны теряли ежедневно от нее", – сказал Зеленский.

Он особо отметил успех воинов ГУР на море, а именно – поражение "Ивановца".

"Сложная операция на рейде озера Донузлав – шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было действительно сильно. И я благодарю вас за эту силу", – сказал Зеленский.

Он вручил военным ГУР ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, ордена "За мужество" ІІІ степени.

Присутствующие также почтили минутой молчания память всех героев войны, отдавших свои жизни ради Украины.

1 февраля ГУР сообщило, что в Крыму был уничтожен российский ракетный катер "Ивановец": смотрите видео.

Представитель разведки Юсов подчеркнул, что это результативная спецоперация, так как у РФ было всего три таких катера – теперь два.

Буданов сообщил, что "Ивановец" был уничтожен морскими дронами типа MAGURA V5.

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