Корабель "Івановець" було знищено дронами MAGURA V5. Буданов розповів деталі операції

Буданов заявив, що в корпус корабля було завдано шість прямих ударів морськими дронами

Морський дрон MAGURA V5 (Фото: скриншот із відео)

Російський ракетний крейсер "Івановець" був знищений морськими дронами типу MAGURA V5 в ніч на 1 лютого в тимчасово окупованому Криму, в корпус було завдано шість ударів. Про це повідомив начальник української військової розвідки Кирило Буданов виданню War Zone.

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За його словами, відомство спланувало та здійснило знищення судна в районі озера Донузлав.

"При знищенні вказаного корабля в корпус було завдано шість прямих ударів корабельних безпілотників. Внаслідок пошкоджень корабель відкотився назад і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, проведена противником, не мала успіху", — сказав Буданов.

War Zone пише, що удар завдавався морськими дронами MAGURA V5.

ДОВІДКА MAGURA V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний катер, який відрізняється універсальністю та здатністю виконувати широкий спектр завдань. Ці завдання включають спостереження, розвідку, патрулювання, пошук та порятунок, протимінні заходи, охорону на морі та виконання бойових завдань. Має довжину 5,5 метрів та загальну вагу менш як 1000 кг. Його вантажність значна – 320 кг, і він може працювати на дальності до 400 км у радіусі дії до 800 км. Автономність безпілотника становить до 60 годин, може нести бойове навантаження до 200 кг. Крейсерська швидкість MAGURA V5 становить 41 км/год, максимальна – 78 км/год. Він використовує різні методи навігації: автоматичну GNSS, інерційну та візуальну навігацію, і здатний передавати до трьох відеопотоків HD. Дрон оснащений 256-бітовим шифруванням для криптографічного захисту. Крім того, MAGURA V5 оснащений системою автопілота, відеопідсистемами, включно з нічним баченням, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. Загальна вартість комплексу становить близько $273 000. MAGURA V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний катер, який відрізняється універсальністю та здатністю виконувати широкий спектр завдань. Ці завдання включають спостереження, розвідку, патрулювання, пошук та порятунок, протимінні заходи, охорону на морі та виконання бойових завдань. Має довжину 5,5 метрів та загальну вагу менш як 1000 кг. Його вантажність значна – 320 кг, і він може працювати на дальності до 400 км у радіусі дії до 800 км. Автономність безпілотника становить до 60 годин, може нести бойове навантаження до 200 кг. Крейсерська швидкість MAGURA V5 становить 41 км/год, максимальна – 78 км/год. Він використовує різні методи навігації: автоматичну GNSS, інерційну та візуальну навігацію, і здатний передавати до трьох відеопотоків HD. Дрон оснащений 256-бітовим шифруванням для криптографічного захисту. Крім того, MAGURA V5 оснащений системою автопілота, відеопідсистемами, включно з нічним баченням, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. Загальна вартість комплексу становить близько $273 000.

У жовтні 2022 року українські морські дрони атакували ворожі кораблі в Севастопольській бухті. Тоді отримали пошкодження чотири військові судна, зокрема фрегат "Адмірал Макаров".

У 2023 році морські дрони вразили ракетоносні кораблі "Самум" і "Павел Державин", танкер "SIG", десантний корабель "Оленеогорский горняк", а також завдали пошкодження великому військовому буксиру "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владимир Козицкий".

Представник ГУР Андрій Юсов прокоментував знищення російського ракетного катера "Івановець" у тимчасово окупованому Криму. Він підкреслив, що це результативна спецоперація, оскільки РФ мала лише три такі катери – тепер два.

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