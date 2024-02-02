Корабель "Івановець" було знищено дронами MAGURA V5. Буданов розповів деталі операції
Російський ракетний крейсер "Івановець" був знищений морськими дронами типу MAGURA V5 в ніч на 1 лютого в тимчасово окупованому Криму, в корпус було завдано шість ударів. Про це повідомив начальник української військової розвідки Кирило Буданов виданню War Zone.
За його словами, відомство спланувало та здійснило знищення судна в районі озера Донузлав.
"При знищенні вказаного корабля в корпус було завдано шість прямих ударів корабельних безпілотників. Внаслідок пошкоджень корабель відкотився назад і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, проведена противником, не мала успіху", — сказав Буданов.
War Zone пише, що удар завдавався морськими дронами MAGURA V5.
- У жовтні 2022 року українські морські дрони атакували ворожі кораблі в Севастопольській бухті. Тоді отримали пошкодження чотири військові судна, зокрема фрегат "Адмірал Макаров".
- У 2023 році морські дрони вразили ракетоносні кораблі "Самум" і "Павел Державин", танкер "SIG", десантний корабель "Оленеогорский горняк", а також завдали пошкодження великому військовому буксиру "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владимир Козицкий".
- Представник ГУР Андрій Юсов прокоментував знищення російського ракетного катера "Івановець" у тимчасово окупованому Криму. Він підкреслив, що це результативна спецоперація, оскільки РФ мала лише три такі катери – тепер два.
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