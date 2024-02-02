Корабль "Ивановец" был уничтожен дронами MAGURA V5. Буданов рассказал детали операции
Морской дрон MAGURA V5 (Фото: скриншот с видео)

Российский ракетный крейсер "Ивановец" был уничтожен морскими дронами типа MAGURA V5 в ночь на 1 февраля во временно оккупированном Крыму, в корпус было нанесено шесть ударов. Об этом сообщил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов изданию War Zone.

По его словам, ведомство спланировало и осуществило уничтожение судна в районе озера Донузлав.

"При уничтожении указанного корабля в корпус было нанесено шесть прямых ударов корабельных беспилотников. В результате повреждений корабль откатился назад и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, проведенная противником, не увенчалась успехом", — сказал Буданов.

War Zone пишет, что удар наносился морскими дронами MAGURA V5.

СПРАВКА
MAGURA V5 — украинский многоцелевой надводный беспилотный катер, который отличается универсальностью и способностью выполнять широкий спектр задач. Эти задачи включают наблюдение, разведку, патрулирование, поиск и спасение, противоминные мероприятия, охрану на море и выполнение боевых задач. Имеет длину 5,5 метров и общий вес менее 1000 кг. Его грузоподъемность значительная — 320 кг, и он может работать на дальности до 400 км в радиусе действия до 800 км. Автономность беспилотника составляет до 60 часов, он может нести боевую нагрузку до 200 кг. Крейсерская скорость MAGURA V5 составляет 41 км/ч, максимальная — 78 км/ч. Он использует различные методы навигации: автоматическую GNSS, инерциальную и визуальную навигацию, и способен передавать до трех видеопотоков HD. Дрон оснащен 256-битным шифрованием для криптографической защиты. Кроме того, MAGURA V5 оснащен системой автопилота, видеоподсистемами, включая ночное видение, резервными модулями связи и боевой частью. Общая стоимость комплекса составляет около $273 000.
  • В октябре 2022 года украинские морские дроны атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, в том числе фрегат "Адмирал Макаров".
  • В 2023 году морские дроны поразили ракетоносные корабли "Самум" и "Павел Державин"танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждение крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".
  • Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал уничтожение российского ракетного катера "Ивановец" во временно оккупированном Крыму. Он подчеркнул, что это результативная спецоперация, так как у РФ было всего три таких катера – теперь два.

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