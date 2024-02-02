Корабль "Ивановец" был уничтожен дронами MAGURA V5. Буданов рассказал детали операции

Буданов заявил, что в корпус корабля было нанесено шесть прямых ударов морскими дронами

Морской дрон MAGURA V5 (Фото: скриншот с видео)

Российский ракетный крейсер "Ивановец" был уничтожен морскими дронами типа MAGURA V5 в ночь на 1 февраля во временно оккупированном Крыму, в корпус было нанесено шесть ударов. Об этом сообщил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов изданию War Zone.

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По его словам, ведомство спланировало и осуществило уничтожение судна в районе озера Донузлав.

"При уничтожении указанного корабля в корпус было нанесено шесть прямых ударов корабельных беспилотников. В результате повреждений корабль откатился назад и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, проведенная противником, не увенчалась успехом", — сказал Буданов.

War Zone пишет, что удар наносился морскими дронами MAGURA V5.