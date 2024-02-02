Корабль "Ивановец" был уничтожен дронами MAGURA V5. Буданов рассказал детали операции
Российский ракетный крейсер "Ивановец" был уничтожен морскими дронами типа MAGURA V5 в ночь на 1 февраля во временно оккупированном Крыму, в корпус было нанесено шесть ударов. Об этом сообщил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов изданию War Zone.
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По его словам, ведомство спланировало и осуществило уничтожение судна в районе озера Донузлав.
"При уничтожении указанного корабля в корпус было нанесено шесть прямых ударов корабельных беспилотников. В результате повреждений корабль откатился назад и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, проведенная противником, не увенчалась успехом", — сказал Буданов.
War Zone пишет, что удар наносился морскими дронами MAGURA V5.
СПРАВКАMAGURA V5 — украинский многоцелевой надводный беспилотный катер, который отличается универсальностью и способностью выполнять широкий спектр задач. Эти задачи включают наблюдение, разведку, патрулирование, поиск и спасение, противоминные мероприятия, охрану на море и выполнение боевых задач. Имеет длину 5,5 метров и общий вес менее 1000 кг. Его грузоподъемность значительная — 320 кг, и он может работать на дальности до 400 км в радиусе действия до 800 км. Автономность беспилотника составляет до 60 часов, он может нести боевую нагрузку до 200 кг. Крейсерская скорость MAGURA V5 составляет 41 км/ч, максимальная — 78 км/ч. Он использует различные методы навигации: автоматическую GNSS, инерциальную и визуальную навигацию, и способен передавать до трех видеопотоков HD. Дрон оснащен 256-битным шифрованием для криптографической защиты. Кроме того, MAGURA V5 оснащен системой автопилота, видеоподсистемами, включая ночное видение, резервными модулями связи и боевой частью. Общая стоимость комплекса составляет около $273 000.