У російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу Ту-95. ГУР з'ясовує, чи вижив він
Фото: ГУР

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони повідомила, що у російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 Олега Стегачова.

Російський майор служив на авіабазі "Енгельс" у військовій частині 06987, і є безпосередньо причетним до ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні.

За даними ГУР, на Стегачова напали, завдавши йому вогнепальних поранень.

Чи вижив окупант — невідомо. Українська розвідка з'ясовує це.

Фото: ГУР
Фото: ГУР
Фото: ГУР
Фото: ГУР
ДОВІДКА
З лютого 2022 року екіпажі авіабази Енгельс беруть участь у вторгненні Росії в Україну, база використовується для масштабних авіаударів по Україні, зокрема з використанням ракет Х-101. Авіабаза є критично важливою для забезпечення вторгнення на Україну, на ній розташовані стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. 

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