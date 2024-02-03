У російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу Ту-95. ГУР з'ясовує, чи вижив він

Фото: ГУР

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони повідомила, що у російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 Олега Стегачова.

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Російський майор служив на авіабазі "Енгельс" у військовій частині 06987, і є безпосередньо причетним до ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні.

За даними ГУР, на Стегачова напали, завдавши йому вогнепальних поранень.

Чи вижив окупант — невідомо. Українська розвідка з'ясовує це.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

ДОВІДКА З лютого 2022 року екіпажі авіабази Енгельс беруть участь у вторгненні Росії в Україну, база використовується для масштабних авіаударів по Україні, зокрема з використанням ракет Х-101. Авіабаза є критично важливою для забезпечення вторгнення на Україну, на ній розташовані стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. З лютого 2022 року екіпажі авіабази Енгельс беруть участь у вторгненні Росії в Україну, база використовується для масштабних авіаударів по Україні, зокрема з використанням ракет Х-101. Авіабаза є критично важливою для забезпечення вторгнення на Україну, на ній розташовані стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.

У вересні 2023 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на Ту-95МС в Енгельсі шини, сподіваючись, що вони захистять їх від українських дронів-камікадзе або дронів, які скидають боєприпаси, як це було в нещодавній атаці на аеродром у Пскові.

На початку 2023 року після перших атак на аеродром Енгельс там з'явилися захисні бар'єри.

На початку осені в ГУР визнали, що по аеродромах Енгельс і Дягілєво били старими радянськими безпілотниками Ту-141 "Стриж".

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