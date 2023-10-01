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Росіяни намалювали приманки у вигляді Ту-95 на авіабазі в Енгельсі, але забули тіні

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 10:33
Росіяни намалювали приманки у вигляді Ту-95 на авіабазі в Енгельсі, але забули тіні - Фото
Фото: Planet Labs

Російські військові намалювали стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазі в Енгельсі. Фото компанії Planet Labs показало американське видання The War Zone.

Супутникові світлини були зроблені 29 вересня.

На них видно дві доволі реалістичні, але очевидно двовимірні приманки, намальовані на пероні аеродрому. Видання не виключає, що ці силуети можуть бути вирізані з якогось полотна чи тканини, але "швидше за все – це фарба".

На одному з намальованих бомбардувальників навіть зобразили шини, щоб зробити приманку більш реалістичною. У вересні 2023 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на Ту-95МС в Енгельсі шини у надії, що вони захистять їх від українських дронів-камікадзе або дронів, які скидають боєприпаси, як це було в недавній атаці на аеродром у Пскові.

Видання вказує, що намальовані приманки можуть мати кілька цілей. Перша – спробувати обдурити супутники.

"Але це явно не спрацює, бо навіть обмежені зображення з високою роздільністю з комерційних супутників дозволяють чітко відрізнити силуети літаків від реальних. За допомогою низки інших розвідувальних джерел, таких як технологія synthetic-aperture radar (SAR, такий супутник для України торік "купили" волонтери, – ред.), можна зрозуміти, що ціль не є тривимірним об'єктом", – йдеться в публікації.

По-друге, приманку могли намалювати у надії, що в умовах поганої видимості це зіб'є з пантелику операторів дронів і вони не влучать у справжній літак.

Читайте також: Вибухи в Енгельсі та Рязані: як ударили в серце авіації Росії

Андрій Водяний
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