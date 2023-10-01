Росіяни намалювали приманки у вигляді Ту-95 на авіабазі в Енгельсі, але забули тіні

Російські військові намалювали стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазі в Енгельсі. Фото компанії Planet Labs показало американське видання The War Zone.

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Супутникові світлини були зроблені 29 вересня.

На них видно дві доволі реалістичні, але очевидно двовимірні приманки, намальовані на пероні аеродрому. Видання не виключає, що ці силуети можуть бути вирізані з якогось полотна чи тканини, але "швидше за все – це фарба".

На одному з намальованих бомбардувальників навіть зобразили шини, щоб зробити приманку більш реалістичною. У вересні 2023 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на Ту-95МС в Енгельсі шини у надії, що вони захистять їх від українських дронів-камікадзе або дронів, які скидають боєприпаси, як це було в недавній атаці на аеродром у Пскові.

Maxar satellite image from Engels Air Base show Russian Tu-95 strategic bomber with car tires on top of its fuselage. pic.twitter.com/2mk5Z3IOTd — Clash Report (@clashreport) September 5, 2023

Видання вказує, що намальовані приманки можуть мати кілька цілей. Перша – спробувати обдурити супутники.

"Але це явно не спрацює, бо навіть обмежені зображення з високою роздільністю з комерційних супутників дозволяють чітко відрізнити силуети літаків від реальних. За допомогою низки інших розвідувальних джерел, таких як технологія synthetic-aperture radar (SAR, такий супутник для України торік "купили" волонтери, – ред.), можна зрозуміти, що ціль не є тривимірним об'єктом", – йдеться в публікації.

По-друге, приманку могли намалювати у надії, що в умовах поганої видимості це зіб'є з пантелику операторів дронів і вони не влучать у справжній літак.

На початку 2023 року після перших атак на аеродром Енгельс там з'явилися захисні бар'єри.

На початку осені в ГУР визнали, що по аеродромах Енгельс і Дягілєво били старими радянськими безпілотниками Ту-141 "Стриж".

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