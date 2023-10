Росіяни намалювали приманки у вигляді Ту-95 на авіабазі в Енгельсі, але забули тіні

Російські військові намалювали стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазі в Енгельсі. Фото компанії Planet Labs показало американське видання The War Zone.

Супутникові світлини були зроблені 29 вересня.

На них видно дві доволі реалістичні, але очевидно двовимірні приманки, намальовані на пероні аеродрому. Видання не виключає, що ці силуети можуть бути вирізані з якогось полотна чи тканини, але "швидше за все – це фарба".

На одному з намальованих бомбардувальників навіть зобразили шини, щоб зробити приманку більш реалістичною. У вересні 2023 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на Ту-95МС в Енгельсі шини у надії, що вони захистять їх від українських дронів-камікадзе або дронів, які скидають боєприпаси, як це було в недавній атаці на аеродром у Пскові.

Maxar satellite image from Engels Air Base show Russian Tu-95 strategic bomber with car tires on top of its fuselage. pic.twitter.com/2mk5Z3IOTd