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Россияне нарисовали приманки в виде Ту-95 на авиабазе в Энгельсе, но забыли тени

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2023, 10:33
Россияне нарисовали приманки в виде Ту-95 на авиабазе в Энгельсе, но забыли тени - Фото
Фото: Planet Labs

Российские военные нарисовали стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазе в Энгельсе. Фото компании Planet Labs показало американское издание The War Zone.

Спутниковые фото были сделаны 29 сентября.

На них видны две достаточно реалистичные, но явно двумерные приманки, нарисованные на перроне аэродрома. Издание не исключает, что эти силуэты могут быть вырезаны из какого-нибудь полотна или ткани, но "скорее всего – это краска".

На одном из нарисованных бомбардировщиков даже изобразили шины, чтобы сделать приманку более реалистичной. В сентябре 2023 года стало известно, что Россия начала размещать на Ту-95МС в Энгельсе шины в надежде, что они защитят их от украинских дронов-камикадзе или дронов, сбрасывающих боеприпасы, как это было во время недавней атаки на аэродром в Пскове.

Издание указывает, что нарисованные приманки могут иметь несколько целей. Первая – попытаться обмануть спутники.

"Но это явно не сработает, потому что даже ограниченные изображения с высоким разрешением с коммерческих спутников позволяют четко отличить силуэты самолетов от реальных. С помощью ряда других разведывательных источников, таких как технология synthetic-aperture radar (SAR, такой спутник для Украины в прошлом году "купили" волонтеры, – ред.), можно понять, что цель не является трехмерным объектом", — говорится в публикации.

Во-вторых, приманку могли нарисовать в надежде, что в условиях плохой видимости это собьет с толку операторов дронов и они не попадут в настоящий самолет.

Читайте также: Взрывы в Энгельсе и Рязани: как ударили в сердце авиации России

Андрей Водяный
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войнаТу-95энгельс
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