Россияне нарисовали приманки в виде Ту-95 на авиабазе в Энгельсе, но забыли тени

Российские военные нарисовали стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазе в Энгельсе. Фото компании Planet Labs показало американское издание The War Zone.

Спутниковые фото были сделаны 29 сентября.

На них видны две достаточно реалистичные, но явно двумерные приманки, нарисованные на перроне аэродрома. Издание не исключает, что эти силуэты могут быть вырезаны из какого-нибудь полотна или ткани, но "скорее всего – это краска".

На одном из нарисованных бомбардировщиков даже изобразили шины, чтобы сделать приманку более реалистичной. В сентябре 2023 года стало известно, что Россия начала размещать на Ту-95МС в Энгельсе шины в надежде, что они защитят их от украинских дронов-камикадзе или дронов, сбрасывающих боеприпасы, как это было во время недавней атаки на аэродром в Пскове.

Maxar satellite image from Engels Air Base show Russian Tu-95 strategic bomber with car tires on top of its fuselage. pic.twitter.com/2mk5Z3IOTd