В российском Энгельсе расстреляли командира экипажа Ту-95. ГУР выясняет, выжил ли он
Фото: ГУР

Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны сообщила, что в российском Энгельсе расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 Олега Стегачева.

Российский майор служил на авиабазе "Энгельс" в воинской части 06987, и непосредственно причастен к ракетным ударам по гражданским объектам в Украине.

По данным ГУР, на Стегачева напали, нанеся ему огнестрельные ранения.

Выжил ли оккупант — неизвестно. Украинская разведка это выясняет.

Фото: ГУР
Фото: ГУР
Фото: ГУР
Фото: ГУР
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С февраля 2022 года экипажи авиабазы Энгельс участвуют во вторжении России в Украину, база используется для масштабных авиаударов по Украине, в том числе с использованием ракет Х-101. Авиабаза является критически важной для обеспечения вторжения на Украину, на ней расположены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

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