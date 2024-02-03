В российском Энгельсе расстреляли командира экипажа Ту-95. ГУР выясняет, выжил ли он

Фото: ГУР

Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны сообщила, что в российском Энгельсе расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 Олега Стегачева.

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Российский майор служил на авиабазе "Энгельс" в воинской части 06987, и непосредственно причастен к ракетным ударам по гражданским объектам в Украине.

По данным ГУР, на Стегачева напали, нанеся ему огнестрельные ранения.

Выжил ли оккупант — неизвестно. Украинская разведка это выясняет.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

СПРАВКА С февраля 2022 года экипажи авиабазы Энгельс участвуют во вторжении России в Украину, база используется для масштабных авиаударов по Украине, в том числе с использованием ракет Х-101. Авиабаза является критически важной для обеспечения вторжения на Украину, на ней расположены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. С февраля 2022 года экипажи авиабазы Энгельс участвуют во вторжении России в Украину, база используется для масштабных авиаударов по Украине, в том числе с использованием ракет Х-101. Авиабаза является критически важной для обеспечения вторжения на Украину, на ней расположены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

В сентябре 2023 года стало известно, что Россия начала размещать на Ту-95МС в Энгельсе шины, надеясь, что они защитят их от украинских дронов-камикадзе или дронов, сбрасывающих боеприпасы, как это было в недавней атаке на аэродром в Пскове.

В начале 2023 года после первых атак на аэродром Энгельс там появились защитные барьеры.

В начале осени в ГУР признали, что по аэродромам Энгельс и Дягилев избивали старыми советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж".

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