ВМС: В Черном море сейчас затишье – враг учится и формирует новую тактику

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что сейчас в акватории Черного и Азовского морей отсутствуют российские корабли. Уничтожение ракетного катера "Ивановец" заставило россиян формировать новую тактику ведения боевых действий, в Черном море сейчас затишье. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Плетенчук отметил, что реакция любой стороны – это всегда реакция на те действия, к которым прибегнул противник, ведь "война – это всегда поиск действия и противодействия".

"В этом конкретном случае произошел очередной кейс, а он отличается от предыдущих", – заявил спикер ВМС и подчеркнул, что украинские военные проявили такую изобретательность, что в результате этого россияне зашли в тупик.

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Представитель ВМС рассказал, что сейчас враг разбирается, почему такая ситуация стала возможной, и формирует свою дальнейшую тактику и действие. Это повлекло временное затишье.

"Враг сейчас решает, как ему вести себя дальше в море. Потому что, к сожалению, какого-то постоянного противоядия против россиян нет", – заявил он.

Плетенчук также отметил, что сейчас технологии развиваются и российские оккупанты так же учатся и реагируют на украинские изобретения.

Российский ракетный катер проекта 12411 "Ивановец" на рейде в Севастополе, 2021 (Фото: Милитарный)

1 февраля ГУР сообщило, что в Крыму был уничтожен российский ракетный катер "Ивановец": смотрите видео.

Представитель разведки Юсов подчеркнул, что это результативная спецоперация, ведь у РФ было только три таких катера – теперь два.

Буданов сообщил, что "Ивановец" был уничтожен морскими дронами типа MAGURA V5.

3 февраля президент Зеленский вручил в Мариинском дворце высокие государственные награды военнослужащим Главного управления разведки Минобороны, принимавшим участие в спецоперации по уничтожению российского ракетного катера "Ивановец".

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