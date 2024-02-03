У ВМС озвучили поточні втрати флоту росіян: з чим починали велику війну і що залишилось

За словами Плетенчука, ЧФ РФ зараз у такому стані, коли окрім кораблів, які є носіями "Калібрів", застосовувати проти України вони нічого не можуть

Дмитро Плетенчук (Фото - facebook.com Taclbery)

На момент початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував близько 80 бойових одиниць, а станом на зараз 25 одиниць знищено, ще 15 – серйозно пошкоджено. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Журналіст наголосив, що у листопаді 2023 року була інформація, що Україна знищила або пошкодила третину Чорноморського флоту РФ. Він попросив Плетенчука уточнити, якою ця статистика є станом на сьогодні.

Речник ВМС відповів, що загалом на початок повномасштабного вторгнення російський флот налічував близько 80 бойових одиниць, з яких 30-35 – це одиниці із "серйозним озброєнням". Мова про великі десантні кораблі, підводні човни, мінні загороджувачі тощо.

Станом на зараз, за його словами, з цих 80 одиниць знищено 25, ще 15 – мають суттєві пошкодження, вони зараз на ремонті.

Плетенчук зазначив, що також ще є російська морська охорона – це ще до 20 "різноманітних одиниць".

"Тобто у відсотках це [втрати] вже досить суттєво. Тим не менш, вони мають сполучення з іншими акваторіями – з Каспійською флотилією, так само вони можуть внутрішніми водами навіть із Балтики перетягнути щось на кшталт тих самих ракетних катерів", – сказав Плетенчук.

Він наголосив, що росіяни мають змогу проходити внутрішніми водами, але "сенсу немає".

"Фактично зараз Чорноморський флот РФ вже досить тривалий час в такому стані знаходиться, коли окрім кораблів, які є платформами для ракет типу "Калібр", застосовувати проти України вони нічого не можуть", – сказав Плетенчук.

Але, за його словами, і з цим росіяни теж мають проблеми, тому що їх відрізано від Севастополя, де знаходиться їхня основна логістична база.