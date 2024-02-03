В ВМС озвучили текущие потери флота россиян: с чем начинали большую войну и что осталось

По словам Плетенчука, ЧФ РФ сейчас в таком состоянии, когда кроме кораблей-носителей "Калибров", применять против Украины они ничего не могут

Дмитрий Плетенчук (Фото - facebook.com Taclbery)

На момент начала полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал около 80 боевых единиц, а по состоянию на данный момент 25 единиц уничтожены, еще 15 – серьезно повреждены. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Журналист подчеркнул, что в ноябре 2023 года была информация, что Украина уничтожила или повредила треть Черноморского флота РФ. Он попросил Плетенчука уточнить, какова эта статистика по состоянию на сегодняшний день.

Спикер ВМС ответил, что всего в начале полномасштабного вторжения российский флот насчитывал около 80 боевых единиц, из которых 30-35 – это единицы с "серьезным вооружением". Речь о больших десантных кораблях, подводных лодках, минных заградителях и прочем.

На сегодняшний день, по его словам, из этих 80 единиц уничтожены 25, еще 15 – имеют существенные повреждения, они сейчас на ремонте.

Плетенчук отметил, что также еще есть российская морская охрана – это еще до 20 "разнообразных единиц".

"То есть в процентах это [потери] уже достаточно существенно. Тем не менее, у них есть сообщения с другими акваториями – с Каспийской флотилией, так же они могут внутренними водами даже из Балтики перетащить что-то вроде тех же ракетных катеров", – сказал Плетенчук.

Он отметил, что у россиян есть возможность проходить внутренними водами, но "смысла нет".

"Фактически сейчас Черноморский флот РФ уже достаточно продолжительное время в таком состоянии находится, когда кроме кораблей, являющихся платформами для ракет типа "Калибр", применять против Украины они ничего не могут", – сказал Плетенчук.

Но, по его словам, и с этим у россиян тоже проблемы, потому что они отрезаны от Севастополя, где находится их основная логистическая база.

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