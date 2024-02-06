ЗСУ: З початку великої війни Україна вивела з ладу 33% Чорноморського флоту Росії

Військовий корабель РФ. Ілюстративне зображення (Фото: X/Міноборони Нідерландів)

З початку російського повномасштабного вторгнення, українські військові вивели з ладу близько 33% Чорноморського флоту Росії. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

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"Близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення", – повідомило відомство.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові вивели з ладу 24 російські кораблі та один підводний човен.

Також у відомстві нагадали, що станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойові кораблі.

Командувач ВМС повідомив, що Україна може і має повне право вдарити по російських кораблях на новій морській базі в Абхазії (окупована територія Грузії).

Президент Зеленський заявив, що Україна може довести, що РФ примириться з повною втратою свого Чорноморського флоту.

1 лютого ГУР повідомило, що у Криму було знищено російський ракетний катер "Івановець": дивіться відео.

Представник розвідки Юсов наголосив, що це результативна спецоперація, адже у РФ було лише три такі катери – тепер два.

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