Україна може вдарити по новій морській базі Росії в Абхазії, законна ціль — командувач ВМС
Україна може і має повне право вдарити по російських кораблях на новій морській базі в Абхазії (окупована територія Грузії). Про це повідомив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Українській правді.
За його словами, росіяни будують в Абхазії пункт базування для розосередження кораблів, тому що не можна тримати весь флот на одній базі.
Він зазначив, що порт Новоросійська не надто підходить через погодні умови, а в Севастополі дуже закрита бухта.
"Дуже географічно вдала для стоянки кораблів. Захищена від усіх вітрів, крім західного. Дуже символічно. А в Новоросійську дуже неприємні вітри, називаються бори. Це сильний вітер, що сходить з кавказьких гір, і тому в порту небезпечні стоянки. Крім того, в Новоросійську самі по собі небезпечні заходи в порт, і тому за певної погоди командиру корабля потрібно мати неабиякі здібності, просто щоб забезпечити навігаційну безпеку", – сказав Неїжпапа.
Воєначальник заявив, що для України є законною ціллю будь-який корабель, який несе Андріївський прапор російського флоту.
"Де б він не був у будь-якому місці світового океану", — наголосив командувач ВМС.
- Рішення про створення бази для флоту РФ в Абхазії може бути пов'язане з тим, що тимчасово окупований Севастополь більше не є для російських кораблів безпечною гаванню, а передислокація флоту до Новоросійська може призвести до того, що цей порт не зможе працювати як канал морського експорту російської нафти.
- Один із лідерів опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе раніше заявляла, що перемога України над РФ може сприяти поверненню тимчасово окупованих Москвою Абхазії та Південної Осетії під контроль Тбілісі.
- 4 січня 2024 року Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу". У ЗСУ повідомили, що 4 січня у Криму були також уражені склади боєприпасів агресора. Це згодом підтвердили супутникові знімки.
Читайте також: Z-канали розігнали "смерть" Герасимова у Криму. Буданов не підтвердив