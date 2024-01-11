Україна може вдарити по новій морській базі Росії в Абхазії, законна ціль — командувач ВМС

Олексій Неїжпапа (Фото: Alexey Neizhpapa/Facebook)

Україна може і має повне право вдарити по російських кораблях на новій морській базі в Абхазії (окупована територія Грузії). Про це повідомив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Українській правді.

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За його словами, росіяни будують в Абхазії пункт базування для розосередження кораблів, тому що не можна тримати весь флот на одній базі.

Він зазначив, що порт Новоросійська не надто підходить через погодні умови, а в Севастополі дуже закрита бухта.

"Дуже географічно вдала для стоянки кораблів. Захищена від усіх вітрів, крім західного. Дуже символічно. А в Новоросійську дуже неприємні вітри, називаються бори. Це сильний вітер, що сходить з кавказьких гір, і тому в порту небезпечні стоянки. Крім того, в Новоросійську самі по собі небезпечні заходи в порт, і тому за певної погоди командиру корабля потрібно мати неабиякі здібності, просто щоб забезпечити навігаційну безпеку", – сказав Неїжпапа.

Воєначальник заявив, що для України є законною ціллю будь-який корабель, який несе Андріївський прапор російського флоту.

"Де б він не був у будь-якому місці світового океану", — наголосив командувач ВМС.

Рішення про створення бази для флоту РФ в Абхазії може бути пов'язане з тим, що тимчасово окупований Севастополь більше не є для російських кораблів безпечною гаванню, а передислокація флоту до Новоросійська може призвести до того, що цей порт не зможе працювати як канал морського експорту російської нафти.

Один із лідерів опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе раніше заявляла, що перемога України над РФ може сприяти поверненню тимчасово окупованих Москвою Абхазії та Південної Осетії під контроль Тбілісі.

4 січня 2024 року Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу". У ЗСУ повідомили, що 4 січня у Криму були також уражені склади боєприпасів агресора. Це згодом підтвердили супутникові знімки.

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