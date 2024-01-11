Україна може вдарити по новій морській базі Росії в Абхазії, законна ціль — командувач ВМС
Олексій Неїжпапа (Фото: Alexey Neizhpapa/Facebook)

Україна може і має повне право вдарити по російських кораблях на новій морській базі в Абхазії (окупована територія Грузії). Про це повідомив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Українській правді.

За його словами, росіяни будують в Абхазії пункт базування для розосередження кораблів, тому що не можна тримати весь флот на одній базі.

Він зазначив, що порт Новоросійська не надто підходить через погодні умови, а в Севастополі дуже закрита бухта.

"Дуже географічно вдала для стоянки кораблів. Захищена від усіх вітрів, крім західного. Дуже символічно. А в Новоросійську дуже неприємні вітри, називаються бори. Це сильний вітер, що сходить з кавказьких гір, і тому в порту небезпечні стоянки. Крім того, в Новоросійську самі по собі небезпечні заходи в порт, і тому за певної погоди командиру корабля потрібно мати неабиякі здібності, просто щоб забезпечити навігаційну безпеку", – сказав Неїжпапа.

Воєначальник заявив, що для України є законною ціллю будь-який корабель, який несе Андріївський прапор російського флоту.

"Де б він не був у будь-якому місці світового океану", — наголосив командувач ВМС.

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