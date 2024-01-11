Украина может ударить по новой базе России в Абхазии, законная цель — командующий ВМС

Алексей Неижпапа (Фото: Alexey Neizhpapa/Facebook)

Украина может и имеет полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в Абхазии (оккупированная территория Грузии). Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа в интервью Украинской правде.

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По его словам, россияне строят в Абхазии пункт базирования для рассредоточения кораблей, так как нельзя держать весь флот на одной базе.

Он отметил, что порт Новороссийска не слишком подходит из-за погодных условий, а в Севастополе очень закрытая бухта.

"Очень географически удачна для стоянки кораблей. Защищена от всех ветров, кроме западного. Очень символично. А в Новороссийске очень неприятные ветры, называются бора. Это сильный ветер, сходящий с кавказских гор, и поэтому в порту опасные стоянки. Кроме того в Новороссийске сами по себе опасны заходы в порт, и поэтому при определенной погоде командиру корабля нужно обладать незаурядными способностями, просто чтобы обеспечить навигационную безопасность", — сказал Неижпапа.

Военачальник заявил, что для Украины является законной целью любой корабль, который несет Андреевский флаг российского флота.

"Где бы он ни был в любом месте мирового океана", — подчеркнул командующий ВМС.

Решение о создании базы для флота РФ в Абхазии может быть связано с тем, что временно оккупированный Севастополь больше не является для российских кораблей безопасной гаванью, а передислокация флота в Новороссийск может привести к тому, что этот порт не сможет работать как канал морского экспорта российской нефти.

Один из лидеров оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе ранее заявляла, что победа Украины над РФ может способствовать возвращению временно оккупированных Москвой Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси.

4 января 2024 года Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу". В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были также поражены склады боеприпасов агрессора. Это впоследствии подтвердили спутниковые снимки.

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