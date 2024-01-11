Украина может ударить по новой базе России в Абхазии, законная цель — командующий ВМС
Украина может и имеет полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в Абхазии (оккупированная территория Грузии). Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа в интервью Украинской правде.
По его словам, россияне строят в Абхазии пункт базирования для рассредоточения кораблей, так как нельзя держать весь флот на одной базе.
Он отметил, что порт Новороссийска не слишком подходит из-за погодных условий, а в Севастополе очень закрытая бухта.
"Очень географически удачна для стоянки кораблей. Защищена от всех ветров, кроме западного. Очень символично. А в Новороссийске очень неприятные ветры, называются бора. Это сильный ветер, сходящий с кавказских гор, и поэтому в порту опасные стоянки. Кроме того в Новороссийске сами по себе опасны заходы в порт, и поэтому при определенной погоде командиру корабля нужно обладать незаурядными способностями, просто чтобы обеспечить навигационную безопасность", — сказал Неижпапа.
Военачальник заявил, что для Украины является законной целью любой корабль, который несет Андреевский флаг российского флота.
"Где бы он ни был в любом месте мирового океана", — подчеркнул командующий ВМС.
- Решение о создании базы для флота РФ в Абхазии может быть связано с тем, что временно оккупированный Севастополь больше не является для российских кораблей безопасной гаванью, а передислокация флота в Новороссийск может привести к тому, что этот порт не сможет работать как канал морского экспорта российской нефти.
- Один из лидеров оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе ранее заявляла, что победа Украины над РФ может способствовать возвращению временно оккупированных Москвой Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси.
- 4 января 2024 года Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу". В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были также поражены склады боеприпасов агрессора. Это впоследствии подтвердили спутниковые снимки.
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