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Лидер оппозиции Грузии: Победа Украины может способствовать возвращению Абхазии и Осетии

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 10:52
Лидер оппозиции Грузии: Победа Украины может способствовать возвращению Абхазии и Осетии - Фото
Нино Бурджанадзе (Фото: скриншот с видео)

Одна из лидеров оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что победа Украины над РФ может способствовать возвращению временно оккупированных Москвой Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси. Об этом она сообщила в комментарии азербайджанскому изданию Haqqin.az.

По ее словам, в грузинском обществе сохраняются надежды на то, что победа Украины в войне против России будет способствовать возвращению Абхазии и Южной Осетии под контроль Грузии. 

Она отметила, что власти Грузии должны инициировать диалог с жителями захваченных РФ территорий. 

"Абхазы и осетины — это наш народ. Они не из другой страны, между нами гораздо больше общего, нежели того, что нас разделяет", — сказала Бурджанадзе. 

Политик заявила, что россияне будут мешать диалогу грузин с абхазами и осетинами, продвигая собственные интересы, а поэтому власти в Тбилиси должны сделать максимум для "примирения" с Абхазией и Южной Осетией.

Также Бурджанадзе считает, что война РФ против Украины влияет на ситуацию на Кавказе и якобы закончится за столом переговоров. 

СПРАВКА. Абхазия — регион Грузии, который с начала 1990-х годов при военной поддержке России претендует на "независимость". Экономически зависима от России, находится под гибридной оккупацией армией РФ. В 2008 году Россия признала Абхазию "независимым государством". В августе 2008 года произошли бои между Грузией с одной стороны, Россией и подконтрольными ей сепаратистами в Южной Осетии и Абхазии – с другой. В результате регионы оказались оккупированными российскими войсками и подконтрольными Кремлю лицами. 

Читайте также: Россия должна уйти из Абхазии и Осетии и выучить, где у нее границы — президент Грузии

Дмитро Гриниченко
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война абхазия Грузия южная осетия Нино Бурджанадзе
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