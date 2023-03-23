Лидер оппозиции Грузии: Победа Украины может способствовать возвращению Абхазии и Осетии
Одна из лидеров оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что победа Украины над РФ может способствовать возвращению временно оккупированных Москвой Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси. Об этом она сообщила в комментарии азербайджанскому изданию Haqqin.az.
По ее словам, в грузинском обществе сохраняются надежды на то, что победа Украины в войне против России будет способствовать возвращению Абхазии и Южной Осетии под контроль Грузии.
Она отметила, что власти Грузии должны инициировать диалог с жителями захваченных РФ территорий.
"Абхазы и осетины — это наш народ. Они не из другой страны, между нами гораздо больше общего, нежели того, что нас разделяет", — сказала Бурджанадзе.
Политик заявила, что россияне будут мешать диалогу грузин с абхазами и осетинами, продвигая собственные интересы, а поэтому власти в Тбилиси должны сделать максимум для "примирения" с Абхазией и Южной Осетией.
Также Бурджанадзе считает, что война РФ против Украины влияет на ситуацию на Кавказе и якобы закончится за столом переговоров.
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